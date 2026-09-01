CSGT dự kiến 'mượn' làn ngược chiều cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân để giảm ùn tắc

(VTC News) -

Sáng 1/9, theo thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), trước nguy cơ lưu lượng phương tiện từ các tỉnh phía Nam trở về Hà Nội tăng cao dịp 2/9, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 dự kiến triển khai phương án mượn chiều đường đối diện từ Km259 đến Km211 cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân để tăng khả năng lưu thông theo hướng về Hà Nội.

Phương án tổ chức giao thông cụ thể:

Hướng Hà Nội → các tỉnh phía Nam: Tại nút giao Đại Xuyên (Km211), phương tiện phải rời cao tốc, chuyển sang Quốc lộ 1A để tiếp tục hành trình.

Khi phương án được triển khai, lực lượng chức năng sẽ tạm thời không cho xe đi vào cao tốc theo hướng Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An và các tỉnh phía Nam tại các nút: Km219 (Vực Vòng), Km227 (Phú Thứ), Km230 (Liêm Tuyền) và Km241 (Liêm Sơn).

CSGT lưu ý tài xế giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc.

Hướng các tỉnh phía Nam → Hà Nội: Phương tiện có lộ trình ra tại các nút giao trung gian Liêm Sơn, Liêm Tuyền, Phú Thứ, Vực Vòng tiếp tục đi trên chiều đường bình thường, sử dụng làn số 2 hoặc làn số 3.

Xe đi thẳng về Hà Nội di chuyển vào làn số 1 sát dải phân cách, chuyển sang chiều đường đối diện tại Km259, lưu thông ngược chiều đến Km211, sau đó nhập trở lại chiều đường chính tại khu vực nút giao Đại Xuyên.

Cục CSGT lưu ý, phương án trên sẽ được lực lượng CSGT chủ động triển khai căn cứ tình hình lưu lượng phương tiện thực tế trên tuyến trong chiều 1/9 hoặc ngày 2/9.

Khi lưu thông qua khu vực tổ chức phân luồng, tài xế cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không tự ý chuyển làn, chú ý hệ thống cọc tiêu, biển báo tạm thời và tuyệt đối chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của lực lượng CSGT.

Tài xế chủ động nắm thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp để hành trình dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 được an toàn, thuận lợi.