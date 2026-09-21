Ô tô đi ngược chiều trên Quốc lộ 1, tài xế bị phạt 19 triệu đồng

(VTC News) -

Video: Chiếc xe đi ngược chiều khiến nhiều xe khác phải dừng hoặc giảm tốc độ để tránh.

Khoảng 13h ngày 19/9, tại Km151+200 Quốc lộ 1, đoạn qua phường Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh, ô tô màu trắng biển số 30L-162.99 đi ngược chiều trên đường đang có các phương tiện lưu thông.

Chiếc xe đi ngược chiều khiến nhiều xe khác phải dừng hoặc giảm tốc độ để tránh. (Ảnh cắt từ clip).

Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy phương tiện này di chuyển theo hướng ngược chiều, trong khi một số ô tô đi đúng hướng phải dừng hoặc giảm tốc độ để tránh.

Sau khi nắm được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh xác minh, làm việc với người điều khiển phương tiện là N.V.H, trú tại phường Từ Sơn.

Căn cứ hành vi vi phạm, lực lượng CSGT lập hồ sơ xử lý tài xế theo quy định. Người điều khiển ô tô bị phạt tiền từ 18-20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo lực lượng chức năng, hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường một chiều hoặc đường có biển “Cấm đi ngược chiều” tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn, đặc biệt khi các phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện chấp hành đúng hướng lưu thông, quan sát biển báo và giữ khoảng cách an toàn để hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.