Đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế bị phạt 35 triệu đồng

(VTC News) -

Xe ô tô con BKS 88A-3X7.XX đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. (Video: Cục CSGT, Bộ Công an)

Ngày 10/9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục Cảnh sát giao thông) lập biên bản xử lý tài xế ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Người này bị phạt 35 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 tiếp nhận thông tin phản ánh về một ô tô có dấu hiệu đi ngược chiều trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Sau khi nhận chỉ đạo của lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông, đơn vị đã xác minh phương tiện liên quan.

Qua xác minh, ngày 9/9, lực lượng chức năng làm rõ chủ xe ô tô mang biển kiểm soát 88A-367.XX là anh L.X.H (SN 1984, trú tại xã Hải Lựu, tỉnh Phú Thọ). Cơ quan chức năng sau đó liên hệ, yêu cầu anh H. đến trụ sở để làm việc.

Tài xế L.X.H. lái xe đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai sáng 8/9. (Ảnh: Chụp màn hình)

Ngày 10/9, anh L.X.H có mặt tại trụ sở Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1. Tại đây, anh xác nhận mình là người lái ô tô biển kiểm soát 88A-367.XX đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Theo xác nhận của tài xế, sự việc xảy ra khoảng 10h32 ngày 8/9, tại Km181 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh L.X.H về hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc.

Với hành vi này, tài xế bị xử phạt 35 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông trên đường cao tốc cần chấp hành nghiêm hệ thống biển báo, đi đúng hướng và tuân thủ các quy định về an toàn giao thông. Việc đi ngược chiều trên cao tốc tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng cho chính người vi phạm và các phương tiện khác.