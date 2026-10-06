Nữ công chức mất việc vì xin nghỉ ốm rồi đi du lịch 10 ngày, không may gặp sếp

(VTC News) -

Theo Asahi Shimbun, chính quyền thành phố Yokosuka, tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) vừa ban hành quyết định kỷ luật sa thảiđối với một nữ nhân viên 45 tuổi thuộc Phòng Phúc lợi trẻ em do có hành vi gian lận chế độ nghỉ ốm và trục lợi tiền lương công vụ.

Sự việc bắt đầu khi người phụ nữ này lên kế hoạch cho một chuyến du lịch nước ngoài cá nhân. Thay vì sử dụng ngày phép năm theo đúng quy định, cô liên hệ với một bác sĩ quen biết để xin cấp giấy chứng nhận chẩn đoán y tế khống mà không hề qua bất kỳ quy trình thăm khám thực tế nào.

Bằng bộ hồ sơ bệnh án giả mạo này, nữ nhân viên đã nộp đơn và được phê duyệt đợt nghỉ ốm kéo dài 10 ngày liên tục, từ ngày 7 đến ngày 16/6, đồng thời vẫn được hưởng nguyên chế độ tiền lương theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên, kế hoạch tinh vi này đã nhanh chóng đổ vỡ ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ phép. Trong lúc đang di chuyển trên một tuyến phố thuộc thành phố Yokosuka, cô vô tình lọt vào tầm mắt của chính cấp trên trực tiếp của mình.

Ngay trong ngày đầu kỳ nghỉ phép gian lận, người phụ nữ đã bị cấp trên bắt gặp, cuối cùng phải nhận hình phạt sa thải.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường từ một nhân sự vừa nộp đơn xin nghỉ vì lý do sức khỏe, vị quản lý chủ động gửi tin nhắn thăm hỏi qua ứng dụng liên lạc công việc nội bộ nhằm mục đích xác minh. Không hề hay biết hành tung đã bị lộ, nữ công chức vẫn thản nhiên nhắn tin phản hồi rằng mình đang cảm thấy rất mệt mỏi và phải nằm nghỉ ngơi tại nhà.

Màn đối chất chính thức diễn ra ngay khi người phụ nữ kết thúc kỳ nghỉ 10 ngày và quay trở lại nhiệm sở. Trong buổi làm việc với ban lãnh đạo cơ quan, nữ nhân viên ban đầu vẫn kiên quyết phủ nhận hành vi gian lận. Chỉ đến khi các bằng chứng thực tế được đưa ra, cô mới thay đổi lời khai, biện minh rằng sức khỏe bình phục nhanh chóng ngoài dự kiến nên cô quyết định thực hiện một chuyến du lịch nước ngoài ngắn ngày.

Dữ liệu rà soát hành trình xuất nhập cảnh sau đó do cơ quan chức năng thành phố phối hợp thu thập đã chứng minh rằng toàn bộ thời gian nghỉ ốm thực chất là lịch trình du lịch quốc tế của nữ nhân viên.

Căn cứ vào kết quả xác minh, chính quyền thành phố Yokosuka kết luận hành vi làm giả lý do sức khỏe để trục lợi ngân sách là vi phạm nghiêm trọng kỷ luật công vụ và đạo đức nghề nghiệp, từ đó ra quyết định xử lý kỷ luật ở mức cao nhất, miễn nhiệm chức vụ và buộc thôi việc đối với người phụ nữ.

Sau đó, đương sự cũng cúi đầu thừa nhận sai phạm và bày tỏ sự ân hận vì hành vi thiếu trung thực của mình đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của cơ quan.

Đáng chú ý, vụ việc không dừng lại ở mức độ xử lý kỷ luật nội bộ. Nhằm răn đe các hành vi tiếp tay cho gian lận chế độ công vụ, chính quyền thành phố Yokosuka chuyển hồ sơ và gửi đơn tố giác lên cơ quan cảnh sát địa phương đối với vị bác sĩ đã cấp khống giấy chẩn đoán, yêu cầu điều tra xử lý hình sự về hành vi vi phạm Luật Bác sĩ của Nhật Bản.