NSƯT Chí Trung cùng dàn hoa hậu xuất hiện tại concert Xanh quốc gia 2025

(VTC News) -

Bước sang năm tổ chức thứ 13, concert Xanh quốc gia 2025 thuộc chương trình "Vì Môi trường xanh Quốc gia" quy tụ nhiều nghệ sĩ hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau. Sự kiện được tổ chức với định hướng kết hợp biểu diễn nghệ thuật và truyền tải thông điệp về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Theo chia sẻ từ ban tổ chức, concert Xanh quốc gia được xây dựng như không gian nghệ thuật mang tính cộng đồng, nơi âm nhạc và cảm xúc trở thành cầu nối giữa nghệ sĩ và khán giả. Chương trình hướng tới việc khơi gợi ý thức trách nhiệm xã hội thông qua những tiết mục biểu diễn, thay vì chỉ dừng lại ở yếu tố giải trí đơn thuần.

Năm nay, concert Xanh quốc gia có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ quen thuộc như NSƯT Chí Trung, diễn viên Lê Minh Hương, Việt Hoa, MC Khánh An, MC Thanh Mai, cùng các nghệ sĩ trẻ và đại diện sắc đẹp trong nước và quốc tế.

Bên cạnh các nghệ sĩ chuyên nghiệp, chương trình còn ghi nhận sự xuất hiện của nhiều mẫu nhí đang hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực biểu diễn.

Phạm Diệp Lâm Anh – mẫu nhí đến từ Lai Châu được biết đến với khả năng trình diễn đa dạng ở thời trang và vũ đạo, từng tham gia nhiều sân chơi nghệ thuật dành cho thiếu nhi. Đặng Huyền Anh là một gương mặt mẫu nhí khác, hoạt động ở nhiều vai trò như người mẫu, MC và hội họa, từng xuất hiện tại các sự kiện thời trang lớn trong nước. Nguyễn Hoàng Bảo Anh cũng là cái tên quen thuộc trên các sàn diễn thời trang, đồng thời đạt nhiều thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa.

Sự tham gia của dàn mẫu nhí được xem là một trong những điểm nhấn của concert Xanh quốc gia. Chương trình không chỉ hướng đến khán giả trưởng thành mà còn chú trọng yếu tố giáo dục, lan tỏa thông điệp sống xanh tới thế hệ trẻ.