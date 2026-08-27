Ninh Bình giảm hơn 2.100 hiệu trưởng, hiệu phó sau sắp xếp trường học

(VTC News) -

Thông tin tại hội nghị giao ban báo chí tháng 8/2026 tỉnh Ninh Bình, ông Đinh Văn Khâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, cho biết địa phương là một trong 13 tỉnh, thành phố trên cả nước hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, sớm hơn lộ trình Trung ương đề ra, tính đến ngày 20/8/2026.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp thông tin về kết quả việc thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Trường Giang)

Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 725 cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập. Trong đó có 199 trường mầm non, 206 trường tiểu học, 205 trường THCS, 92 trường THPT và 23 cơ sở giáo dục thường xuyên.

So với trước khi sắp xếp, Ninh Bình đã giảm 841 cơ sở giáo dục. Riêng các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND cấp xã quản lý giảm từ 1.449 xuống còn 610 trường, tương đương giảm 839 trường, tức 57,9%.

Đáng chú ý, quá trình tinh gọn mạng lưới trường học cũng kéo theo việc giảm 2.138 cán bộ quản lý, gồm hiệu trưởng và phó hiệu trưởng.

Trước khi thực hiện sắp xếp, toàn tỉnh có 1.566 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, với 28.050 lớp, nhóm lớp và 963.333 trẻ em, học sinh.

Hiện mạng lưới giáo dục của Ninh Bình duy trì 26.942 lớp, nhóm lớp, với 928.819 học sinh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình, việc sắp xếp không thực hiện theo một mô hình cứng nhắc mà được tính toán dựa trên quy mô dân số, số lượng học sinh, diện tích địa bàn và điều kiện giao thông.

Trong tổng số 129 xã, phường sau sắp xếp, có 55 địa phương được bố trí cơ bản mỗi cấp học một trường, gồm một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS.

Các địa phương còn lại được bố trí nhiều hơn một trường ở một hoặc một số cấp học do quy mô dân số lớn, số lớp và học sinh đông, địa bàn rộng hoặc khoảng cách địa lý, điều kiện giao thông không thuận lợi.

Riêng phường Hoa Lư và phường Nam Định được bố trí 15 trường mỗi phường, gồm 5 trường mầm non, 5 trường tiểu học và 5 trường THCS.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, việc tinh gọn nhằm tổ chức lại mạng lưới trường lớp theo hướng phù hợp hơn với quy mô dân số và điều kiện thực tế từng địa bàn, đồng thời giảm đầu mối và đội ngũ cán bộ quản lý trong hệ thống giáo dục công lập.