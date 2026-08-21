Nghệ An sắp xếp, sáp nhập 647 trường học, giảm gần 50% số đầu mối

(VTC News) -

UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, đặt mục tiêu giảm mạnh số trường, điểm trường và tổ chức lại mạng lưới giáo dục theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Theo phương án, việc sắp xếp phải căn cứ quy mô dân số, điều kiện địa lý, cơ sở vật chất và yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, không thực hiện cơ học chỉ để giảm đầu mối.

Sáp nhập Trường THPT Nghi Lộc 5 - Trường THCS Nghi Lâm

Đối với mầm non, tiểu học và THCS, việc sắp xếp được thực hiện trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã. Mỗi xã, phường phải có tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non và một cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng cấp tiểu học, THCS.

Mục tiêu là giảm tối thiểu 30% số đầu mối so với ngày 1/7/2025; những địa bàn thuận lợi có thể giảm khoảng 50%.

Sắp xếp, sáp nhập 647 trường

Nghệ An sẽ giải thể, sáp nhập các điểm trường lẻ không đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu. Với những nơi chưa thể giải thể, địa phương có thể xây dựng điểm trường mới ở vị trí trung tâm để đưa học sinh từ các điểm lẻ về học.

Theo phương án, tỉnh sẽ sắp xếp, sáp nhập 647 trường mầm non, tiểu học và THCS, giảm khoảng 48% số đầu mối so với tháng 7/2025.

Trong đó gồm 233 trường mầm non, 227 trường tiểu học, 191 trường THCS và 4 trường tiểu học và THCS. Sau sắp xếp, các trường quy mô nhỏ sẽ giảm, quy mô các trường còn lại được tăng lên.

Tại 21 xã biên giới đất liền, Nghệ An sẽ thành lập 21 trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS, theo chủ trương mỗi xã biên giới có một trường, trên cơ sở sắp xếp các trường hiện có.

Sáp nhập Trường THPT Thái Lão - Trường THCS Hưng Tây

Giai đoạn 2027-2030, tỉnh dự kiến tiếp tục giảm 184 điểm trường lẻ mầm non, 118 điểm trường lẻ tiểu học và 4 điểm trường lẻ THCS.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh dự kiến còn 244 trường mầm non, 295 trường tiểu học, 171 trường THCS và 36 trường tiểu học và THCS.

Sáp nhập một số trường THCS với THPT

Một thay đổi đáng chú ý là Nghệ An sẽ sáp nhập một số trường THCS quy mô nhỏ với trường THPT cùng địa bàn cấp xã. Sau sắp xếp, hệ thống dự kiến có 62 trường THPT và 12 trường THCS và THPT.

Đối với hệ thống trường trung cấp công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý, 9 trường được sắp xếp còn 5 trường, giảm 4 đầu mối, tương đương 44,44%.

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Vinh được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Các trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghệ An, Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Miền Tây và Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An được tổ chức lại thành 3 trường trung học nghề.

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Nghệ An và Trung cấp Kỹ thuật Yên Thành được hợp nhất thành một trường trung học nghề.

Ba trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nghi Lộc, Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Vinh và Trung cấp Kinh tế - Công nghiệp - Thủ công nghiệp Nghệ An cũng được hợp nhất thành một trường trung học nghề.

Giảm một trường cao đẳng công lập

Ở khối cao đẳng công lập thuộc UBND tỉnh quản lý, Nghệ An sắp xếp 4 trường còn 3 trường, giảm một đầu mối.

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An và Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An được hợp nhất thành Trường Cao đẳng Văn hóa và Du lịch.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Vinh. Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An được giữ nguyên.