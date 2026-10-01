Nút giao 786 tỷ đồng ở Hà Nội đúc phiến dầm đầu tiên sau nhiều năm đình trệ

Phần lớn các hạng mục của dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ nhiều năm trước. Riêng nút giao Phạm Tu - đường 70 từng phải dừng thi công từ năm 2018 do chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng. Trong thời gian hạng mục này đình trệ, phần đường dẫn cầu vượt đã được xây dựng nhưng công trình chưa thể nối thông. Các phương tiện vẫn phải đi qua tuyến đường nhỏ bên cạnh, trong khi lượng xe qua khu vực ngày càng lớn. Đến tháng 5/2026, những vướng mắc cuối cùng về mặt bằng được tháo gỡ.