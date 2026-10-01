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Xuất bản ngày 01/10/2026 07:25 AM
Xuất bản ngày 01/10/2026 07:25 AM

Nút giao 786 tỷ đồng ở Hà Nội đúc phiến dầm đầu tiên sau nhiều năm đình trệ

(VTC News) -

Sau nhiều năm vướng mặt bằng, nút giao gần 786 tỷ đồng ở Hà Nội đang tăng tốc thi công, hàng loạt trụ cầu mọc lên, phiến dầm đầu tiên đã được đúc.

Nút giao 786 tỷ đồng ở Hà Nội đúc phiến dầm đầu tiên sau nhiều năm đình trệ - 1

Dự án đường bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An có tổng mức đầu tư hơn 1.920 tỷ đồng. Trong đó, hạng mục nút giao Phạm Tu - đường 70 được đầu tư gần 786 tỷ đồng, với mục tiêu từng bước giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài tại khu vực.

Nút giao 786 tỷ đồng ở Hà Nội đúc phiến dầm đầu tiên sau nhiều năm đình trệ - 2

Phần lớn các hạng mục của dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ nhiều năm trước. Riêng nút giao Phạm Tu - đường 70 từng phải dừng thi công từ năm 2018 do chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng. Trong thời gian hạng mục này đình trệ, phần đường dẫn cầu vượt đã được xây dựng nhưng công trình chưa thể nối thông. Các phương tiện vẫn phải đi qua tuyến đường nhỏ bên cạnh, trong khi lượng xe qua khu vực ngày càng lớn. Đến tháng 5/2026, những vướng mắc cuối cùng về mặt bằng được tháo gỡ.

Nút giao 786 tỷ đồng ở Hà Nội đúc phiến dầm đầu tiên sau nhiều năm đình trệ - 3

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News cuối tháng 9/2026, công trường nút giao Phạm Tu - đường 70 đang được triển khai với nhiều mũi thi công. Máy móc và nhân lực được huy động tại nhiều vị trí để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục.

Nút giao 786 tỷ đồng ở Hà Nội đúc phiến dầm đầu tiên sau nhiều năm đình trệ - 4

Hàng loạt trụ cầu đã được dựng lên. Phần cầu vượt trực thông cũng bắt đầu chuyển sang công đoạn đúc dầm. Đến ngày 29/9, phiến dầm đầu tiên của cầu vượt đã được đúc tại công trường.

Nút giao 786 tỷ đồng ở Hà Nội đúc phiến dầm đầu tiên sau nhiều năm đình trệ - 5

Từ khu vực đường dẫn vốn nằm dang dở nhiều năm, những kết cấu mới đang tiếp tục được thi công. Các đơn vị triển khai đồng thời phần cầu, đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hướng tới mục tiêu hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2026.

Nút giao 786 tỷ đồng ở Hà Nội đúc phiến dầm đầu tiên sau nhiều năm đình trệ - 6

Trước khi được thi công trở lại, hạng mục cầu vượt mới hoàn thành phần đường dẫn rồi phải dừng trong thời gian dài. Do cầu chưa thể nối thông, phương tiện phải đi qua tuyến đường nhỏ bên cạnh. Đây là một trong những nguyên nhân khiến khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Nút giao 786 tỷ đồng ở Hà Nội đúc phiến dầm đầu tiên sau nhiều năm đình trệ - 7

Nút giao 786 tỷ đồng ở Hà Nội đúc phiến dầm đầu tiên sau nhiều năm đình trệ - 8

Theo thiết kế, nút giao gồm cầu vượt trực thông kết hợp đảo xuyến, cùng hệ thống vỉa hè, cây xanh và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Cầu vượt trực thông có chiều dài hơn 255m.

Nút giao 786 tỷ đồng ở Hà Nội đúc phiến dầm đầu tiên sau nhiều năm đình trệ - 9

Khu vực giao cắt giữa đường Phạm Tu và đường 70 từ lâu chịu áp lực lớn về giao thông. Lưu lượng phương tiện cao trong khi nút giao chưa được hoàn thiện khiến các dòng xe thường xuyên xung đột, nhất là vào những thời điểm lưu lượng tăng cao.

Nút giao 786 tỷ đồng ở Hà Nội đúc phiến dầm đầu tiên sau nhiều năm đình trệ - 10

Khi hoàn thành, nút giao được kỳ vọng giảm áp lực giao thông tại khu vực Phan Trọng Tuệ - Phạm Tu - Xa La, đồng thời tăng khả năng kết nối giữa đường Vành đai 3 với khu đô thị Xa La và các khu vực lân cận.

Anh Đoàn
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