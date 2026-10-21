Công bố quyết định thanh tra tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí

Ngày 21/10, Cục IX - Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong xuất nhập khẩu hóa chất, sản xuất và phân phối, lưu thông mặt hàng hóa chất, phân bón tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo).

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo Quyết định số 955, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong xuất nhập khẩu hóa chất, sản xuất và phân phối, lưu thông mặt hàng hóa chất, phân bón tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP cùng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thời kỳ thanh tra được xác định từ ngày 1/1/2023 đến ngày 30/9/2026; khi cần thiết, đoàn thanh tra có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ nêu trên. Thời hạn thanh tra kéo dài trong 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định, không tính ngày nghỉ và ngày lễ theo quy định.

​Đoàn thanh tra được thành lập theo quyết định gồm 16 thành viên, do ông Đỗ Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục IX, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Toàn cảnh hội nghị công bố quyết định thanh tra.

​Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường nhấn mạnh mục đích cốt lõi của cuộc thanh tra lần này là qua thanh tra để đánh giá khách quan, chính xác việc chấp hành pháp luật trong việc xuất, nhập khẩu hóa chất, sản xuất, lưu hành và phân phối lưu thông các mặt hàng hóa chất, phân bón, cũng như đại hội đồng cổ đông và hoạt động tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

Cuộc thanh tra nhằm ghi nhận những kết quả đã đạt được và làm rõ các tồn tại, hạn chế, vi phạm (nếu có), xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan để kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, cuộc thanh tra còn mang ý nghĩa lớn trong việc phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực phân bón, hóa chất, để từ đó kiến nghị các cấp có thẩm quyền hoàn thiện hành lang pháp lý.

​Để đảm bảo cuộc thanh tra đạt hiệu quả cao, đúng mục đích và tiến độ, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu đoàn thanh tra cần chấp hành nghiêm các nội dung trong quyết định thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra và phân công nhiệm vụ, đặc biệt phải nghiêm túc tuân thủ các quy định của Thanh tra Chính phủ và các quy định pháp luật liên quan.

Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên phải phát huy tính chủ động, phương pháp làm việc khoa học, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của đối tượng thanh tra. Quá trình làm việc phải đảm bảo nguyên tắc khách quan, công tâm, cẩn trọng; mọi nhận định, đánh giá, kết luận đều phải có hồ sơ tài liệu chứng minh, các biên bản làm việc và biên bản xác minh phải rõ ràng, đúng đối tượng.

Cục trưởng Cục IX Đỗ Mạnh Hùng và các thành viên đoàn thanh tra.

Đoàn thanh tra cũng được yêu cầu giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và tuyệt đối thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra.

​Đối với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đề nghị đơn vị khẩn trương cung cấp hồ sơ, tài liệu kịp thời và đầy đủ đúng theo yêu cầu của đoàn. Đây vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ và trách nhiệm của đối tượng thanh tra. Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty cần trực tiếp chỉ đạo, phân công thành lập một tổ công tác do lãnh đạo Tổng công ty làm đầu mối để phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra.

Bên cạnh việc chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của đoàn, nếu có những tài liệu bổ sung nhằm làm sáng tỏ các nội dung kiểm tra, phía tổng công ty và các cá nhân liên quan có thể chủ động cung cấp thêm để minh bạch hóa mọi vấn đề.

​Đối với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Phó Tổng Thanh tra đề nghị lãnh đạo tập đoàn chỉ đạo người đại diện phần vốn tại Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu thuộc phạm vi quản lý khi có yêu cầu.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, lãnh đạo tập đoàn cần chỉ đạo sát sao để các đơn vị thành viên chấp hành nghiêm túc mọi yêu cầu của đoàn thanh tra theo đúng quyết định đã đề ra.