Những nghề sẽ có chỗ đứng trong thời đại AI

(VTC News) -

Vậy định nghĩa “nghề nghiệp ổn định” trong năm 2026 là gì? Ngành nghề nào sẽ không sợ bị AI thay thế?

AI tác động như thế nào đến thị trường việc làm?

Tái định nghĩa “năng lực nghề nghiệp”

“Kỹ năng trở thành điều người trẻ cần quan tâm lâu dài”, chị Nguyễn Ngọc Hân (Trưởng phòng Hành chính nhân sự Bệnh viện Điện thoại, Laptop 24h) nhận định - “Một nghề vẫn tồn tại nhưng cách làm nghề sau vài năm có thể rất khác hiện tại. Giữa thời đại AI, những nỗ lực học hỏi không ngừng thực ra đã trở thành một loại năng lực nghề nghiệp”.

Kỹ năng trở thành điều người trẻ cần quan tâm lâu dài.

Một nghề muốn đứng vững trong thời đại AI cần đáp ứng những tiêu chí nào?

“Tôi thường nhìn vào ba yếu tố: thị trường có nhu cầu hay không, công việc có tạo ra giá trị mà khách hàng sẵn sàng trả tiền hay không và người làm nghề có còn không gian để nâng cao kỹ năng hay không”, chị Hân tiếp. “Trong thời đại AI, cần thêm một yếu tố nữa, đó chính là có thể chuyển từ ‘biết thông tin’ sang ‘giải quyết được vấn đề’ hay không”.

Những nhóm nghề nào có nhiều cơ hội phát triển?

Công nghệ AI, dữ liệu và an ninh mạng

Theo khảo sát của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), AI và dữ liệu lớn hiện đứng đầu danh sách những kỹ năng được dự báo có nhu cầu tăng nhanh nhất đến năm 2030, tiếp đến là mạng và an ninh mạng.

Y tế, giáo dục và các ngành cần tương tác trực tiếp với con người

Công nghệ có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu nhưng giao tiếp, quan sát, đánh giá bối cảnh theo từng trường hợp vẫn cần được thực hiện bởi con người.

Kinh doanh, sáng tạo và những công việc cần tư duy chiến lược

“AI học từ dữ liệu có sẵn nên rất giỏi tổng hợp hoặc đưa ra phương án dựa trên những khuôn mẫu phổ biến, nhưng thương hiệu muốn được nhớ đến lại cần sự độc đáo”, chị Nguyễn Thị Ánh Hồng (Giám đốc Marketing 24hStore) chia sẻ.

Thương hiệu muốn được nhớ đến thì cần sự độc đáo.

Người làm sáng tạo vì vậy nếu muốn đứng vững trong thời đại AI, phải biết quan sát, phát hiện insight, đặt câu hỏi, biến hiểu biết thực tế thành một ý tưởng có lý do để tồn tại.

Nghề kỹ thuật thực hành, bảo trì và sửa chữa thiết bị

AI có thể giúp người thợ tra cứu nhanh hơn hoặc gợi ý hướng kiểm tra, nhưng mức độ hư hỏng hay những phát sinh đồng thời sẽ dẫn đến rất nhiều trường hợp mà người thợ phải kết hợp kiến thức, khả năng đo kiểm, thao tác và kinh nghiệm để đưa ra phương án phù hợp.

Học nghề sửa chữa điện thoại, laptop từ bây giờ?

Nghề sửa chữa điện thoại, laptop phù hợp với những ai?

Đây là nghề dành cho anh em thích công nghệ, có sự kiên trì và hứng thú với việc tìm nguyên nhân, giải quyết vấn đề. Không nhất thiết phải biết nghề từ trước, nhưng phải sẵn sàng luyện tập và cập nhật kiến thức liên tục.

Từ lo lắng về tương lai đến quyết định học một nghề thực tế

“Dành thời gian để bắt đầu lại một cách bài bản vẫn tốt hơn tiếp tục làm công việc mình không thấy phù hợp”, anh Nguyễn Phúc Thiên Chinh (Kỹ thuật viên 5 năm của Bệnh viện Điện thoại, Laptop 24h) nhớ lại ngày đầu. “Nên tìm hiểu công việc thực tế nếu có cơ hội. Đừng quyết định chỉ vì nghe nói nghề đang có nhu cầu, cũng đừng bỏ cuộc chỉ vì những buổi đầu gặp khó”.

Trung tâm Dạy nghề Sửa chữa Điện thoại và Laptop 24h

“Điều quan trọng nhất là khả năng tự giải quyết vấn đề”, thầy Nguyễn Thành Phước (Hiệu trưởng Trung tâm Dạy nghề Sửa chữa Điện thoại và Laptop 24h) chia sẻ. “Vì vậy chúng tôi hướng người học từ nền tảng, thực hành, chẩn đoán đến tư duy khoanh vùng nguyên nhân”.

Thầy Phước: “Điều quan trọng nhất là khả năng tự giải quyết vấn đề”.

Trung tâm Dạy nghề Sửa chữa Điện thoại và Laptop 24h là nơi chứng kiến hơn 54.249 học viên trải qua hành trình rèn luyện kỹ năng nghề. Học viên hoàn thành chương trình sẽ được Trung tâm cấp Chứng chỉ sơ cấp nghề theo tiêu chuẩn Sở Giáo dục và Đào tạo, có giá trị toàn quốc.

“Với mô hình 80% thực hành, hướng dẫn 1 kèm 1 và cho phép học lại miễn phí, 24h tự tin giúp học viên có thể chắc từ nền tảng”, thầy Phước tiếp.

Lời khuyên cho người đang đứng trước lựa chọn nghề nghiệp

Trong thời đại AI, một lựa chọn nghề tốt không nhất thiết là nghề đang “hot” nhất, mà là hướng đi cho phép người lao động liên tục học hỏi và nâng cấp năng lực.

Hiểu bản thân, nhìn vào nhu cầu thị trường rồi chọn một kỹ năng có thể phát triển theo thời gian sẽ thực tế hơn việc chạy theo xu hướng. Nếu đang cân nhắc nghề sửa chữa điện thoại và laptop, bạn có thể đăng ký khoá học miễn phí qua hotline 1900.0213 của Trung tâm 24h.