Xuất bản ngày 26/04/2026 01:40 PM
Tránh nóng ngày lễ, người dân rủ nhau ra 'biển' ở vùng núi Đắk Lắk

Giữa nắng nóng dịp Giỗ Tổ (10/3 âm lịch), bãi cát ven sông Ba (xã Sơn Hòa, Đắk Lắk) trở thành điểm tránh nóng hút đông người, được gọi vui là “bãi biển trên núi”.

Những ngày nắng nóng, khu vực bãi bồi ven bờ kè sông Ba, đoạn qua xã Sơn Hòa (tỉnh Đắk Lắk) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từng nhóm bạn trẻ, gia đình mang theo lều trại, đồ ăn, kéo nhau ra đây nghỉ mát, vui chơi, tạo nên khung cảnh sôi động như một bãi biển thực thụ giữa vùng núi.

Bãi cát trắng mịn trải dài bên dòng nước xanh trong, điểm xuyết những gợn sóng lăn tăn khiến nhiều người ví von nơi đây như “bãi biển thu nhỏ”.

Cái tên “bãi biển Sơn Hòa” cũng từ đó mà ra đời, như một cách gọi vui nhưng đầy thích thú của người dân địa phương.

Theo người dân, bãi cát này mới hình thành sau trận lũ lớn hồi tháng 11/2025. Lượng cát bồi đắp dày, kéo dài ra phía lòng sông, tạo nên một không gian rộng rãi, sạch sẽ, rất thích hợp cho các hoạt động dã ngoại.

Chị Trương Thị Thấm (33 tuổi, xã Sơn Hòa) cho biết, do khoảng cách từ địa phương xuống biển Tuy Hòa khá xa, gần 100km, việc di chuyển mất nhiều thời gian và chi phí nên không phải ai cũng có điều kiện đi biển thường xuyên.“Vì vậy, khi có bãi cát này, mọi người kéo ra đây rất đông. Vừa có gió sông mát mẻ, vừa có cát trắng, nhìn cũng giống biển thật nên ai cũng thích”, chị Thấm chia sẻ.

Đáp ứng nhu cầu vui chơi, khu vực này cũng bắt đầu xuất hiện các dịch vụ như cho thuê chiếu, đèn chiếu sáng, bán nước uống, đồ ăn vặt… giúp du khách có thể ở lại lâu hơn, đặc biệt vào buổi tối.

Thời điểm đông nhất thường rơi vào chiều muộn và các ngày cuối tuần, không khí nhộn nhịp kéo dài đến tận khuya.

Không chỉ thu hút bởi cảnh quan tự nhiên, “bãi biển trên núi” còn ghi điểm nhờ ý thức giữ gìn môi trường của cộng đồng. Nhiều bạn trẻ và người dân địa phương đã chủ động thu gom rác thải, làm sạch bãi cát sau mỗi ngày đông khách.

Ông Lê Văn Nguyên, một người dân trong khu vực, thậm chí còn tự bỏ tiền làm bảng nhắc nhở không xả rác.“Bãi cát sạch thì mọi người mới đến vui chơi lâu dài. Yêu thiên nhiên không chỉ là tận hưởng mà còn phải biết giữ gìn”, ông Nguyên nói.

Chính quyền địa phương cũng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn. Ông Sô Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa, cho biết đã lắp đặt biển cảnh báo khu vực nước sâu, khuyến cáo người dân không bơi ra xa bờ, đồng thời tuyên truyền các hộ kinh doanh và du khách giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự.

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ năm nay, “bãi biển trên núi” tiếp tục trở thành lựa chọn quen thuộc của người dân vùng cao, một điểm đến giản dị nhưng đầy sức hút giữa thiên nhiên.

MINH MINH
