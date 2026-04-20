Trong xu hướng xây dựng hiện đại, nhà mái bằng 100m² ngày càng được ưa chuộng nhờ sự linh hoạt trong thiết kế và khả năng tối ưu công năng. Không cần những chi tiết cầu kỳ, kiểu nhà này vẫn có thể tạo nên dấu ấn riêng thông qua cách bố trí không gian, vật liệu và màu sắc.

Cùng tham khảo một số mẫu nhà mái bằng 100m² đẹp, ấn tượng, được ưa chuộng hiện nay:

Nhà mái bằng phong cách hiện đại, tối giản

(Ảnh: Gemini)

Những mẫu nhà mái bằng theo phong cách hiện đại luôn nằm trong danh sách được yêu thích nhất. Với diện tích 100m², kiến trúc sư thường ưu tiên thiết kế không gian mở, kết nối phòng khách – bếp – ăn để tạo cảm giác rộng rãi.

Các đường nét vuông vức, gọn gàng kết hợp cùng gam màu trung tính như xám, trắng, be giúp tổng thể ngôi nhà trở nên thanh lịch và tinh tế.

Nhà mái bằng 2 tầng

(Ảnh: SBSHouse)

Mẫu nhà mái bằng 100m² 2 tầng sở hữu những đường nét bo cong mềm mại kết hợp các chi tiết lá cây cách điệu làm điểm nhấn. Tầng 1 là không gian sinh hoạt chung, còn tầng 2 bố trí 3 phòng ngủ.

Nhà mái bằng 3 tầng

(Ảnh: SBSHouse)

Ngôi nhà nổi bật với những khối ngang khỏe khoắn kết hợp cửa kính lớn, lam nhôm và vật liệu đá ốp tạo nên tổng thể tinh tế, thanh thoát. Tầng 1 là khu sinh hoạt chung, gồm phòng khách, bếp và khu vực ăn. Tầng 2 và tầng 3 bố trí các phòng ngủ riêng biệt, mỗi tầng đều có không gian đệm hoặc ban công mở.

Nhà mái bằng 4 tầng

(Ảnh: 3bdesign)

Nhà 4 tầng mái bằng với các đường nét kiến trúc tối giản, tối ưu không gian sinh hoạt cho gia chủ. Ngoại thất ngôi nhà nổi bật với 2 gam màu tương phản trắng và xám.

Nhà mái bằng 5 tầng

(Ảnh: SBSHouse)

Ngôi nhà gây ấn tượng với hệ lam dọc trải đều ở các tầng kết hợp mảng kính lớn điểm xuyết bằng sắc xanh ở ban công. Phần mái bằng giúp tổng thể công trình thêm vững chắc, tăng hiệu quả bảo vệ.

Nhà mái bằng phong cách tân cổ điển

(Ảnh: SBSHouse)

Mang phong cách tân cổ điển, ngôi nhà sở hữu các đường phào chỉ tinh tế, mang đến mặt tiền sang trọng. Phần mái bằng vững chãi, có không gian để thiết kế sân vườn hoặc lắp thiết bị năng lượng mặt trời.