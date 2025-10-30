5 giải pháp chống nóng hiệu quả cho nhà mái bằng

(VTC News) -

Nhà mái bằng là gì?

Nhà mái bằng là kiểu nhà có phần mái thiết kế phẳng, gần như song song với mặt đất, khác với mái ngói hoặc mái dốc truyền thống. Mái bằng thường được đổ bê tông cốt thép, tạo thành một mặt phẳng vững chắc, có khả năng chịu lực cao và ít bị ảnh hưởng bởi gió bão.

Ưu điểm của nhà mái bằng là kiểu dáng gọn gàng, hiện đại, có thể tận dụng làm khu vực trồng cây, giặt phơi, lắp pin năng lượng mặt trời. Ngoài ra, nhà mái bằng ít ảnh hưởng khi có gió bão.

Tuy nhiên, nhược điểm của mái bằng là dễ hấp thụ nhiệt do bề mặt mái phẳng và thường làm bằng bê tông.

Nhà mái bằng dễ hấp thụ nhiệt. (Ảnh: Vĩnh Tường)

Một số giải pháp chống nóng hiệu quả cho nhà mái bằng

Mái bằng hấp thụ nhiệt nhanh nhưng thoát nhiệt lâu, khiến không gian trong nhà nóng bức, khó chịu. Vì vậy, chống nóng cho nhà mái bằng thực sự cần thiết.

Dưới đây là những giải pháp chống nóng được nhiều chuyên gia xây dựng khuyến nghị:

Trần thạch cao chống nóng

Sử dụng trần thạch cao là cách chống nóng hiệu quả cho nhà mái bằng mà không làm thay đổi thiết kế ban đầu. Trần thạch cao tạo ra một lớp cách nhiệt, giúp ngăn quá trình truyền nhiệt từ mái xuống dưới nhà.

Lợp mái chống nóng

Một lớp mái phụ phía trên mái bằng là giải pháp “hai tầng” thông minh giúp tạo khoảng không khí đệm giữa hai lớp mái, hạn chế nhiệt truyền xuống dưới.

Mái phụ có thể làm bằng tôn xốp 3 lớp, ngói cách nhiệt, hoặc tấm polycarbonate có phủ UV, vừa chắn nắng vừa chống thấm mưa. Khoảng cách lý tưởng giữa hai mái là từ 30–50 cm, đảm bảo thông gió tự nhiên, giúp thoát nhiệt nhanh hơn.

Sơn chống nóng

Sơn chống nóng được ưa chuộng nhờ dễ thi công và chi phí hợp lý. Loại sơn này có khả năng ngăn bức xạ mặt trời, giúp giảm lượng nhiệt hấp thụ. Nhờ đó, không khí bên trong nhà giảm từ 5 - 10 độ C, tùy theo môi trường và điều kiện thi công.

Trồng cây xanh

Trồng cây xanh là giải pháp chống nóng hữu hiệu. (Ảnh: Greenmore)

Trồng cây xanh trên mái là xu hướng chống nóng nhà mái bằng bền vững và có tính thẩm mỹ cao. Cây xanh giúp hấp thụ bức xạ nhiệt, tăng độ ẩm không khí, giúp làm mát mái nhà một cách tự nhiên.

Không chỉ giúp giảm nhiệt, khu vườn trên mái còn mang đến lợi ích lâu dài cho sức khỏe con người và môi trường xung quanh.

Nên chọn những loại cây ưa nắng, rễ nông và dễ chăm sóc. Ngoài ra, có thể kết hợp bồn hoa, rau sạch, giàn leo hoặc hệ thống tưới tự động để duy trì độ ẩm.

Lắp hệ thống phun sương

Hệ thống phun sương được nhiều hộ gia đình sử dụng trong những ngày nắng gắt. Nước phun lên mái sẽ hấp thụ nhiệt và bay hơi, làm giảm đáng kể nhiệt độ mái nhà.

Hệ thống phun sương có thể vận hành tự động bằng bộ hẹn giờ hoặc cảm biến nhiệt, giúp tiết kiệm nước và điện. Tuy nhiên, cần đảm bảo mái có lớp chống thấm tốt để tránh ẩm mốc và rò rỉ nước xuống trần.