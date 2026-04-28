Bộ Công an không khởi tố vụ liên quan dự án 'Nuôi em'

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến dự án "Nuôi em", "sucmanh200".

Theo đó, cơ quan chức năng đã nhận được phản ánh từ báo chí và 5 công dân về việc dự án "Nuôi em" do ông Hoàng Hoa Trung (SN 1990, Hà Nội) sáng lập và điều hành, tố giác nội dung dự án có dấu hiệu không minh bạch, vi phạm pháp luật trong sử dụng tiền từ thiện của các nhà hảo tâm.

Ông Hoàng Hoa Trung điều hành, sáng lập dự án "Nuôi em".

Quá trình điều tra, xác minh làm rõ, nhà chức trách nhận thấy vụ việc không có dấu hiệu của tội phạm. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ việc này. Quyết định được gửi đến Viện kiểm sát nhân dân Tối cao - Vụ 2 và thông báo cho cơ quan báo chí, các cá nhân liên quan được biết.

Dự án "Nuôi em" là một chương trình thiện nguyện xã hội do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập, điều hành; hoạt động từ năm 2014, hướng tới mục tiêu hỗ trợ bữa ăn, điều kiện sinh hoạt và học tập cho trẻ em vùng cao, đặc biệt tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Dự án tập trung vào mô hình hỗ trợ dài hạn, với mức đóng góp cố định hằng tháng, giúp trẻ em có bữa ăn bán trú, giảm tình trạng bỏ học do đói nghèo.

Tuy nhiên, cuối năm 2025, dự án "Nuôi em" vướng phải nhiều nghi vấn liên quan đến vấn đề minh bạch tài chính và quản lý nguồn tiền ủng hộ.