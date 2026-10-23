Những chủ nhân iPhone Duo đầu tiên tại Việt Nam nhận máy

(VTC News) -

Đúng 8h sáng 23/10, các chuỗi đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam bàn giao những chiếc iPhone Duo chính hãng đầu tiên đến tay người tiêu dùng. Tại Hà Nội và TP.HCM, đông đảo khách hàng có mặt tại các điểm bán lớn để làm thủ tục nhận máy.

Tại hệ thống CellphoneS, khách hàng đặt trước khi nhận máy sẽ được ưu đãi trợ giá đến 5 triệu đồng hoặc nhận tai nghe Airpods 5 bản sạc có dây mới khi tham gia chương trình bán máy cũ lên đời. Đối với khách hàng thanh toán qua thẻ tín dụng ngân hàng hoặc ví điện tử liên kết, được giảm đến 3 triệu.

CellphoneS hỗ trợ trả góp trên giá ưu đãi với thời gian lên đến 18 tháng với lãi suất 0%; giúp cho khách hàng sở hữu thế hệ iPhone mới với chi phí tối ưu. Đồng thời hệ thống giảm thêm tới 5% khi mua máy, phụ kiện và trợ giá đến 1 triệu khi thu cũ lên đời dành cho thành viên SMember.

Khi mua kèm phụ kiện cùng iPhone Duo tại CellphoneS, khách hàng được giảm lên đến 20% cho các sản phẩm phụ kiện ốp lưng, miếng dán, cáp sạc, pin dự phòng, âm thanh và bảo hành mở rộng chính hãng AppleCare+.

“Chỉ trong vòng vài phút mở đặt trước, hệ thống đã ghi nhận số lượng lớn khách hàng quan tâm và đặt cọc iPhone Duo thành công. Các phiên bản dung lượng cao như 1TB và 2TB cũng nhanh chóng cháy hàng trong thời gian ngắn. Điều này thể hiện sức hút và sự quan tâm của thị trường Việt Nam dành cho iPhone Duo, chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple.” - đại diện CellphoneS nhận định.

Tại TP.HCM, hệ thống bán lẻ Di Động Việt cũng mở bán iPhone Duo tại các cửa hàng trên toàn quốc, đồng thời trả những sản phẩm đầu tiên đến khách hàng đặt trước.

Bên cạnh hoạt động giao máy tại các cửa hàng, hệ thống cũng tổ chức buổi trải nghiệm và mở bán tại không gian số 80 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, TP.HCM, với sự tham gia của khách hàng, KOL, reviewer công nghệ…

Ở giai đoạn mở bán đầu tiên, khách hàng mua iPhone Duo tại Di Động Việt sẽ nhận được tổng ưu đãi lên đến 9,5 triệu đồng, tùy điều kiện áp dụng. Trong đó, chương trình “Thu cũ - Đổi mới” trợ giá thêm đến 5,5 triệu đồng, tạo điều kiện để người dùng tối ưu chi phí khi nâng cấp thiết bị.

Bên cạnh ưu đãi thu cũ - đổi mới, khách hàng có thể được giảm thêm đến 4 triệu đồng tùy phương thức thanh toán và điều kiện của từng chương trình.

Theo báo cáo của Hoàng Hà Mobile, hệ thống đã tiếp nhận hơn 3.000 đơn đặt hàng trên toàn quốc từ khi mở cổng đặt trước lúc 19h ngày 16/10, cho thấy sức hút đáng chú ý của dòng sản phẩm hoàn toàn mới này.

Trong sáng ngày mở bán 23/10, Hoàng Hà Mobile dự kiến giao khoảng 150 máy iPhone Duo tới tay người dùng. Hệ thống sẽ tiếp tục trả hàng cho khách hàng thuộc danh sách nhận máy đợt đầu trong ngày, tùy theo số lượng sản phẩm được phân bổ thực tế.

iPhone Duo là mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple đang được nhiều người dùng quan tâm dù có mức giá không rẻ. Máy được mở đặt trước tại Việt Nam từ 16/10 nhưng nhiều người đã không thể lên đơn thành công do số lượng giới hạn.

Quy định đặt trước của dòng sản phẩm gập năm nay siết chặt khi các hệ thống ủy quyền yêu cầu khoản tiền đặt cọc lên tới 30 triệu đồng, thay vì mức 1 triệu đồng như các dòng iPhone thông thường.

iPhone Duo là smartphone màn hình gập đầu tiên của Apple. Máy trang bị màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình trong 7,6 inch Super Retina XDR hỗ trợ ProMotion, Always-On, độ sáng 3.000 nit cùng lớp phủ nano-texture giảm chói và hạn chế nếp gấp.

iPhone Duo dùng chip A20 Pro, kết hợp tản nhiệt buồng hơi và pin đôi mang lại hiệu năng CPU nhanh hơn 20%, cho thời lượng xem video lên đến 31 giờ (màn hình trong) và 44 giờ (màn hình ngoài).