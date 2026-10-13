Nhìn thấu thiên cơ, 3 người này đoán trúng mệnh đế vương nhưng số phận khác biệt

(VTC News) -

Trong dòng chảy lịch sử phong kiến Trung Hoa, ba nhân vật Hứa Phụ, Viên Thiên Cương và Lưu Bá Ôn được dân gian lẫn sử sách ghi nhận là bậc thầy huyền học. Họ có điểm chung là sở hữu khả năng quan sát nhân tướng, dự báo chính xác vận mệnh của các bậc đế vương từ khi còn hàn vi.

Thế nhưng, khi bước chân vào trung tâm quyền lực tối cao, khoảng cách giữa năng lực dự báo thiên cơ và nghệ thuật sinh tồn chính trị đã phân hóa số phận của họ thành hai ngả rẽ hoàn toàn trái ngược, hai người an nhàn hưởng trọn tuổi già, còn một người kết thúc cuộc đời trong bi kịch bí ẩn.

Hứa Phụ - đệ nhất nữ tướng sư

Sống vào thời kỳ chuyển giao đầy biến động giữa nhà Tần và Tây Hán, Hứa Phụ được người đời xưng tụng là đệ nhất nữ tướng sư trong lịch sử. Tài năng thiên bẩm của bà thể hiện qua hàng loạt lời tiên đoán chuẩn xác đến kinh ngạc.

Bà là người sớm nhìn ra khí chất thiên tử của Lưu Bang khi ông còn giữ chức đình trưởng nhỏ nhoi, khẳng định Bạc Cơ - một tỳ thiếp bình thường - sau này sẽ sinh ra bậc chân mệnh thiên tử (chính là Hán Văn Đế Lưu Hằng). Nổi tiếng nhất là lời dự ngôn dành cho danh tướng Chu Á Phu, bà khẳng định ông sẽ thăng tiến tới tước hầu tột đỉnh vinh quang, nhưng cuối đời sẽ rơi vào thảm cảnh chết đói. Mọi diễn biến lịch sử sau đó đều ứng nghiệm tuyệt đối với từng lời bà phán định.

Tuy nhiên, lợi ích lớn nhất mà Hứa Phụ nhận được không đến từ tài xem tướng, mà ở sự thấu triệt bản chất tàn nhẫn của quyền lực. Sau khi giúp triều đình Tây Hán nhận diện nhân tài, nhận thấy bản thân bắt đầu lọt vào mắt xanh của các phe phái chính trị, bà lập tức dâng sớ xin rút lui khỏi chốn cung đình. Rời khỏi Trường An, Hứa Phụ chọn cuộc sống ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc, dốc lòng biên soạn các tác phẩm nhân tướng học truyền lại cho hậu thế.

Nhờ quyết định dứt khoát lánh xa vòng xoáy tranh đoạt, bà bảo toàn được mạng sống giữa các cuộc thanh trừng công thần thời Hán sơ và an hưởng tuổi thọ hiếm có - 84 tuổi.

Hứa Phụ, Viên Thiên Cương và Lưu Bá Ôn đều được xem là những kỳ nhân có khả năng “thấu thị thiên cơ”. (Ảnh: SH)

Viên Thiên Cương nhìn thấu vận mệnh nữ đế

Bước sang thời kỳ Tùy mạt Đường sơ, Viên Thiên Cương nổi lên như một bậc thầy huyền thuật với tầm nhìn xuyên thời gian. Giai thoại nổi tiếng nhất gắn liền với tên tuổi của ông là lần diện kiến gia quyến Đô đốc Võ Sĩ Hoạch. Khi người nhà cố tình cho bé gái đang tuổi ẵm ngửa (Võ Tắc Thiên) mặc trang phục bé trai để thử tài, Viên Thiên Cương vừa nhìn thấy đã kinh hãi thốt lên: “Nếu đứa trẻ này là nữ giới, tương lai ắt làm chủ thiên hạ”.

Lời tiên đoán này mấy chục năm sau đã thành hiện thực khi Võ Tắc Thiên bước lên ngôi cửu ngũ, trở thành nữ hoàng đế duy nhất của Trung Hoa.

Bên cạnh tài năng xem tướng, Viên Thiên Cương cùng đồng sự Lý Thuần Phong biên soạn cuốn “Thôi bối đồ”, tác phẩm tiên tri vận mệnh lịch sử kéo dài hai thiên niên kỷ. Đạt đến đỉnh cao danh vọng và được Đường Thái Tông Lý Thế Dân hết mực trọng vọng, Viên Thiên Cương hiểu rõ quy luật “vật cực tất phản” (khi một sự vật phát triển đến cực điểm, tột cùng thì nhất định sẽ xoay chuyển và quay ngược trở lại trạng thái đối lập, đạt đến đỉnh điểm của thịnh vượng sẽ bắt đầu suy tàn; khi rơi xuống đáy của nghịch cảnh lại có cơ hội khởi sắc).

Ông nhận thức sâu sắc rằng một thuật sĩ biết quá nhiều bí mật cung đình sẽ trở thành mầm họa sát thân khi các vị vua bắt đầu nghi kỵ. Do đó, ngay ở giai đoạn đỉnh cao danh vọng, ông kiên quyết xin từ quan về quê tại vùng Tứ Xuyên.

Nhờ chủ động rời bỏ trung tâm quyền lực khi còn được tôn sùng, Viên Thiên Cương đã tránh được mọi biến cố chính trị đẫm máu thời tiền Võ Chu, thanh thản sống trọn vẹn phần đời còn lại bên gia đình. Hàng trăm năm sau khi mất, phần mộ của ông từng bị phá hoại, nhưng lúc còn sống, Viên Thiên Cương đã thành công né tránh các cuộc thanh trừng chính trị, bình an đi hết cuộc đời.

Lưu Bá Ôn: Bi kịch do bẫy vương quyền

Trái ngược hoàn toàn với sự chủ động rút lui của hai bậc tiền bối, số phận của Lưu Cơ (tự Bá Ôn) thời đầu nhà Minh lại là chuỗi bi kịch giằng xé. Ông được dân gian ca ngợi là người biết cả quá khứ 500 và tương lai 500 năm, với tập sấm truyền “Thiêu Bính Ca” cùng truyền thuyết trảm đứt 99 dải long mạch trong thiên hạ, ngoại trừ long mạch núi Trường Bạch.

Lưu Bá Ôn đóng vai trò là kiến trúc sư chiến lược tối cao giúp Chu Nguyên Chương đánh bại các thế lực quân phiệt để lập nên đại nghiệp Đại Minh. Thế nhưng, chính trí tuệ trác việt của Lưu Bá Ôn lại biến ông thành đối tượng bị đề phòng gắt gao nhất.

Sau khi khai quốc, triều đình nhà Minh nhanh chóng phân hóa thành các phe phái xung đột gay gắt, tiêu biểu là cuộc đối đầu giữa phái Hoài Tây do Tể tướng Hồ Duy Dung cầm đầu và phái Chiết Đông do Lưu Bá Ôn làm đại diện. Dù Lưu Bá Ôn đã nhiều lần nhận ra nguy hiểm và chủ động xin cáo lão hồi hương về Thanh Điền ở ẩn, tầm ảnh hưởng quá lớn của ông khiến Chu Nguyên Chương không bao giờ thực sự yên tâm để ông đứng ngoài tầm kiểm soát.

Ba kỳ nhân từng dự đoán chính xác vận mệnh của các bậc đế vương, từng bước chân vào trung tâm quyền lực, thế nhưng kết cục cuối cùng lại hoàn toàn khác biệt. (Ảnh: QL)

Đỉnh điểm của bi kịch diễn ra vào đầu năm 1375 (năm Hồng Vũ thứ tám), khi Lưu Bá Ôn ngã bệnh nặng. Chu Nguyên Chương không để ông an dưỡng tại quê nhà mà triệu về lại Nam Kinh, đồng thời cử Tể tướng Hồ Duy Dung dẫn theo ngự y đến phủ thăm bệnh, cấp phát thuốc điều trị.

Các ghi chép lịch sử chính thống lẫn dã sử đều ghi nhận chi tiết bất thường, sau khi uống bát thuốc do ngự y sắc, bệnh tình của Lưu Bá Ôn không hề thuyên giảm mà lập tức chuyển biến xấu dữ dội, xuất hiện các triệu chứng đau đớn bất thường ở nội tạng trước khi trút hơi thở cuối cùng vào tháng Tư cùng năm.

Hồ Duy Dung tự ý hạ độc nhằm triệt hạ đối thủ chính trị hay có sự ngầm cho phép của Chu Nguyên Chương, câu hỏi này vẫn là chủ đề tranh luận suốt nhiều thế kỷ. Bản chất của cái chết này đã bộc lộ rõ ràng: Lưu Bá Ôn đã trở thành vật tế thần trong cuộc thanh trừng nội bộ triều đình.

Sự tương phản sâu sắc giữa cuộc đời bình an, trường thọ của Hứa Phụ, Viên Thiên Cương và cái chết oan khiên của Lưu Bá Ôn khiến hậu thế rút ra một bài học: Đoán trước được sự thay đổi của thiên thời, vận mệnh của một triều đại là cảnh giới cao nhất của thuật tiên tri, nhưng biết buông bỏ danh vọng, nhận diện ranh giới sinh tử để kịp thời rút lui khỏi cạm bẫy quyền lực mới là đỉnh cao của trí tuệ sinh tồn. Lưu Bá Ôn thông tỏ quy luật trời đất hàng ngàn năm, nhưng cuối cùng lại không thể thoát khỏi tấm lưới đa nghi của bậc đế vương mà chính tay mình đã dày công phò tá.