Đoán có đại hồng thủy ngày 25/12, nhà tiên tri tự phong đóng tàu cứu nhân loại

(VTC News) -

Một nhà tiên tri tự phong có biệt danh Ebo Noah sống tại đất nước Ghana (Tây Phi) đang xây dựng những con thuyền gỗ với ước mong cứu nhân loại. Người này tiên tri sẽ có một trận lũ lụt xảy ra vào ngày Giáng sinh năm nay.

Ebo Noah, được biết đến trên mạng với nhiều tên khác, bao gồm Ebo Jesus và Igbo Noah, là nhân vật bí ẩn gây tranh cãi và bí ẩn, người tuyên bố đã được Chúa chọn để tiếp quản vai trò của Noah trong Kinh Thánh và một lần nữa cứu nhân loại và tất cả các loài động vật khác khỏi trận đại hồng thủy dự kiến ​​bắt đầu vào 25/12 tới.

Ebo tiên đoán năm 2025 báo hiệu sự khởi đầu mới của nhân loại, đi kèm một trận lũ lụt kéo dài 3 năm liên tiếp. Lượng mưa lớn kéo theo đại hồng thủy nhấn chìm Trái đất thành một đại dương rộng lớn. Mọi người cần cùng nhau lên những chiếc thuyền gỗ khổng lồ mà anh - sứ giả được Đấng Toàn năng lựa chọn - đóng theo lệnh ngài.

Tại Ghaha, rất ít người biết về quá khứ thật sự của nhà tiên tri tự phong này. Những thông tin cơ bản như tên thật, nơi sinh, năm sinh, trường học... đều được giấu kín. Tuy nhiên, người này lại thu hút được số lượng lớn người hâm mộ trên mạng xã hội.

Các video ghi lại cảnh Ebo mặc trang phục rách dưới, đọc cuốn kinh tự viết và đóng những con thuyền gỗ lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội của Ghana. Ebo càng được chú ý hơn khi ngày 25/12/2025 sắp cận kề.

Ebo bắt đầu rao giảng về trận đại hồng thủy từ tháng 8/2025. Nhà tiên tri tự phong tuyên bố mình chỉ đóng 10 chiếc thuyền gỗ. Những chiếc thuyền của Ebo chỉ chứa được khoảng vài nghìn người. Vậy nên, người nào nhanh chân đăng ký, làm việc thiện lành thì sẽ sớm được lên thuyền.

Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến công kích, chế giễu niềm tin của Ebo. Nhiều cư dân mạng còn hỏi một cách châm chọc rằng trên thuyền có lắp đặt thiết bị phát wifi không? Một số người hỏi có thể thanh toán mọi thứ bằng ứng dụng ngân hàng không?

Ebo lại đón nhận tất cả phản hồi theo cách tích cực và hứa hẹn sẽ vẫn tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình, bấp chất mọi khó khăn.

Gần đây, Ebo tuyên bố rằng các loài động vật như dê và chim đã bắt đầu kéo đến nơi mình đang đóng thuyền "theo chỉ thị của Chúa"; mặc dù mặc dù chưa ai xác nhận những tuyên bố này. Những chiếc thuyền gỗ mà anh đóng có vẻ chỉ đủ sức chứa vài chục người, chứ đừng nói đến hàng nghìn người, cùng với các loài động vật.

Ebo Noah có hàng trăm nghìn người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Instagram. Một số người theo dõi đặt nghi vấn về sự tồn tại của thuyền mà anh đang đóng. Họ thậm chí còn coi đây là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo vì không cơ quan chức năng nào xác minh hay quản lý những chiếc thuyền này.

Mặc dù vậy, nhiều người vẫn mong chờ đến ngày 25/12 tới đây, để chứng thực những điều mà Ebo rao giảng.