Sau chỉ đạo của Giám đốc Công an Hà Nội, vỉa hè vẫn bị tái lấn chiếm

Sau 'tối hậu thư' của Giám đốc Công an Hà Nội, vỉa hè vẫn bị tái lấn chiếm
Trên phố Nhuệ Giang (phường Hà Đông), nhiều đoạn vỉa hè và lòng đường bị chiếm dụng làm nơi trông giữ xe.
Tại đây, nhiều hàng quán cũng vô tư lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh.
Vỉa hè hai bên phố Bà Triệu và khu vực xung quanh chợ Hà Đông bị hàng quán lấn chiếm, chiếm dụng gần như toàn bộ.
Hàng quán bày tràn lan, lấn chiếm vỉa hè khiến người đi bộ buộc phải di chuyển xuống lòng đường.
Hàng hóa được bày kín vỉa hè, chiếm dụng toàn bộ lối đi.
Trên các phố Hàng Khoai, Hàng Giấy, tình trạng hàng quán lấn chiếm vỉa hè diễn ra phổ biến từ sáng đến tối.
Hàng hóa bị các tiểu thương bày tràn kín xuống mép đường, buộc người dân và du khách phải di chuyển xuống lòng đường.
Tại phố Trương Định, nhiều quán và cửa hàng tận dụng vỉa hè để bày bán, kinh doanh hàng hóa tràn lan.
Công Minh
