Sau chỉ đạo của Giám đốc Công an Hà Nội, vỉa hè vẫn bị tái lấn chiếm

Ngày 6/3 vừa qua, tại hội nghị trực tuyến đánh giá việc giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "bắt cóc bỏ dĩa". Đồng thời, Giám đốc Công an thành phố ra "tối hậu thư": Nếu nhắc nhở đến lần thứ 3 mà địa bàn vẫn để tái diễn vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, sẽ kiên quyết đánh giá "không hoàn thành nhiệm vụ" với Trưởng Công an phường, xã đó.