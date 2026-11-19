(VTC News) -

Chiều 19/11, tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chánh văn phòng UBND phường Tân Thuận, thông tin về công tác khắc phục hậu quả vụ nổ khí gas xảy ra trên địa bàn khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương.

Vụ nổ xảy ra khoảng 11h ngày 13/11, tại cửa hàng kinh doanh Gas 6 Nồm, địa chỉ số 81 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận. Sự việc khiến căn nhà số 81 và 79A đường Bùi Văn Ba sập hoàn toàn; nhà số 83 và 85 bị sập một phần. Một số căn nhà lân cận bị tốc mái, nứt tường, vỡ kính, nhiều xe máy cũng bị hư hỏng.

Số người tử vong tăng lên 3 người. Nạn nhân thứ ba qua đời tại bệnh viện lúc 7h22 ngày 19/11. Vụ nổ còn khiến 9 người bị thương, trong đó 2 người đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện, 7 người xuất viện.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chánh văn phòng UBND phường Tân Thuận, TP.HCM thông tin tại họp báo chiều 19/11.

Bà Linh cho biết thêm, lãnh đạo TP.HCM cùng đoàn công tác của Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thuận đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân, gia đình bị ảnh hưởng.

Tổng kinh phí chăm lo, hỗ trợ các gia đình có người tử vong, người bị thương và hộ dân có nhà bị sập là 266 triệu đồng.

Nguồn kinh phí này gồm 50 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo TP.HCM, 140 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo của phường và 76 triệu đồng từ nguồn vận động, đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Trong đó, mỗi trường hợp tử vong được hỗ trợ 45 triệu đồng. Đối với 9 người bị thương, mức hỗ trợ là 17 triệu đồng/trường hợp. Một người bị thương nặng được hỗ trợ 23 triệu đồng nhưng sau đó đã tử vong.

Đối với trường hợp vừa tử vong sáng 19/11, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách thăm hỏi, chăm lo và hỗ trợ gia đình.

Phường sẽ tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời thăm hỏi, động viên và chăm lo cho các gia đình, nạn nhân bị ảnh hưởng bởi vụ nổ.

Hiện trường vụ nổ khí gas tại cửa hàng Gas 6 Nồm trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP.HCM, trưa 13/11.

Liên quan đến công tác phòng ngừa sự cố tương tự, UBND phường Tân Thuận xác định việc kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh gas là nhiệm vụ thường xuyên nhằm tăng cường quản lý nhà nước, kịp thời chấn chỉnh hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn.

Phường đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền quy định về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các quy định đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng. Đồng thời, địa phương tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuộc phạm vi quản lý, phối hợp với cơ quan chức năng của TP.HCM tiếp tục tổng rà soát, kiểm tra theo phân cấp...