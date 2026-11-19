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Thủ tướng: Thi đua cần khích lệ người dân, doanh nghiệp bỏ vốn làm giàu Thủ tướng yêu cầu các phong trào thi đua phải góp phần khích lệ doanh nghiệp, người dân đầu tư kinh doanh, bỏ vốn ra làm giàu.

TP.HCM huy động 266 triệu đồng hỗ trợ nạn nhân vụ nổ gas khiến 3 người tử vong Sau vụ nổ tại cửa hàng gas trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP.HCM, địa phương huy động 266 triệu đồng hỗ trợ các nạn nhân, gia đình có nhà bị sập.

Đề xuất không phạt xe vượt đèn vàng, tái phạm vượt đèn đỏ bị phạt gấp 3 lần Cục CSGT đề xuất áp dụng cơ chế phạt lũy kế với người vượt đèn đỏ, mức phạt có thể tăng gấp 2-3 lần hoặc nhiều hơn nếu tài xế tái phạm.

Hai nữ sĩ quan Việt Nam nhận Huân chương của Liên Hợp quốc Hai nữ sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam được trao Huân chương Vì sự nghiệp hòa bình của Liên Hợp quốc sau những đóng góp nổi bật tại Cộng hòa Trung Phi.