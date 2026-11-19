(VTC News) -

Ngày 19/11, Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh thông tin, tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Tiên Du lập biên bản xử lý một trường hợp vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến đường tỉnh 295B.

Ô tô chạy 101km/h trên tuyến đường chỉ cho phép phương tiện lưu thông với tốc độ tối đa 60km/h. (Ảnh: Phòng CSGT Bắc Ninh).

Khoảng 11h42 cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và đo tốc độ trên đường tỉnh 295B (đoạn qua địa bàn phường Tiên Du, TP Bắc Ninh), tổ công tác phát hiện ô tô do anh N.T.H. (SN 2005) cầm lái di chuyển với vận tốc 101 km/h.

Trong khi đó, tuyến đường này chỉ cho phép phương tiện lưu thông với tốc độ tối đa 60km/h, đồng nghĩa lái xe chạy quá tốc độ quy định 41 km/h.

Với hành vi này, người điều khiển ô tô có thể bị phạt tiền từ 12-14 triệu đồng do chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Cơ quan chức năng phân tích, ở mức tốc độ 101km/h, ô tô có thể đi xa hơn 28 m chỉ trong 1 giây, cao hơn đáng kể so với quãng đường khoảng 17 m/giây khi chạy ở vận tốc 60 km/h. Việc phóng nhanh vượt quy định khiến người lái thu hẹp thời gian phản ứng trước các tình huống bất ngờ, kéo dài quãng đường phanh và làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng làm việc với tài xế N.T.H., (Ảnh: Phòng CSGT Bắc Ninh).

Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh khuyến cáo các tài xế chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, quan sát kỹ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, chủ động giảm tốc độ khi đi qua khu dân cư, nút giao thông hay khu vực đông người, đồng thời giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.