Nhiệt độ đại dương toàn cầu cao kỷ lục

(VTC News) -

Theo Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU), nhiệt độ bề mặt đại dương toàn cầu đạt 21,1°C ngày 22/8, mức cao nhất từng được ghi nhận và xuất hiện vào thời điểm nhiệt độ biển thường đã giảm.

Mức nhiệt mới vượt kỷ lục 21,09°C thiết lập vào tháng 3/2024, đồng thời cao hơn kỷ lục tháng 8 là 20,98°C vào năm 2023.

Nhiệt độ đại dương toàn cầu đạt mức cao nhất từng được ghi nhận. (Ảnh: Reuters)

Điểm khiến giới khoa học chú ý là thời điểm mức nhiệt kỷ lục xuất hiện. Nhiệt độ đại dương toàn cầu thường đạt đỉnh vào tháng 3 - 4, sau mùa hè ở Nam bán cầu, rồi giảm dần.

Việc nhiệt độ vẫn tăng lên mức kỷ lục vào cuối tháng 8 cho thấy tình trạng nóng bất thường đang kéo dài trên các đại dương.

Kỷ lục mới được ghi nhận khi El Nino mạnh đang phát triển tại vùng nhiệt đới Thái Bình Dương. Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) dự báo hiện tượng này tiếp tục mạnh lên trong những tháng tới, trong khi Copernicus cho rằng cường độ có thể đạt mức chưa từng xuất hiện trong vài thập kỷ.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng El Nino không phải nguyên nhân duy nhất.

“Kỷ lục này là một tín hiệu rõ ràng khác cho thấy đại dương đang chịu áp lực ngày càng lớn”, Samantha Burgess, phụ trách chiến lược khí hậu tại Trung tâm Dự báo Thời tiết Hạn vừa châu Âu (ECMWF), nói.

Theo bà Burgess, El Nino đang bổ sung nhiệt cho hệ thống khí hậu, nhưng diễn ra trên nền nhiệt đại dương đã tăng trong hàng chục năm do hoạt động của con người.

Tình trạng tương tự đang diễn ra tại các vùng biển châu Âu. Thomas Frolicher, nhà vật lý môi trường tại Đại học Bern, Thụy Sĩ, cho biết nhiệt độ đang tăng mạnh từ vùng biển Đại Tây Dương ngoài khơi Ireland tới Địa Trung Hải.

“Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rõ tình trạng này được thúc đẩy bởi biến đổi khí hậu, đặc biệt là việc tiếp tục đốt nhiên liệu hóa thạch”, ông Frolicher nói.

Nước biển ấm hơn làm tăng khả năng xuất hiện và mức độ nghiêm trọng của các đợt nắng nóng biển - hiện tượng nhiệt độ tại một vùng biển duy trì cao bất thường trong thời gian dài.

Theo Copernicus, số ngày xảy ra nắng nóng biển trên toàn cầu đã tăng hơn ba lần kể từ đầu những năm 1990.

Hiện tượng này có thể gây tổn hại rạn san hô và thảm cỏ biển, làm xáo trộn chuỗi thức ăn. Hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản cũng chịu ảnh hưởng khi các loài di chuyển để thích nghi với môi trường thay đổi.

Đại dương nóng lên còn góp phần làm mực nước biển dâng do nước giãn nở khi nhiệt độ tăng. Biển ấm cũng truyền nhiều nhiệt và hơi ẩm hơn vào khí quyển, có thể làm tăng cường độ của một số hệ thống mưa và bão.

Một vấn đề khác là khả năng hấp thụ carbon. Đại dương hiện hấp thụ một phần đáng kể lượng CO₂ do con người thải ra, việc nước ấm lên làm giảm hiệu quả trong việc hấp thụ khí này.

Copernicus nhận định nếu nhiệt độ tiếp tục tăng, khả năng hoạt động như một trong những bể hấp thụ carbon tự nhiên quan trọng của hành tinh có thể suy yếu.

Các nhà khoa học đang theo dõi liệu mức 21,1°C chỉ là đợt tăng ngắn hạn hay mở đầu cho giai đoạn nhiệt độ đại dương duy trì ở mức cực đoan.