Nhặt được ba lô chứa gần 25 triệu đồng, hai người dân tìm cách trả lại

(VTC News) -

Công an xã Hướng Phùng (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa phối hợp trao trả tài sản đánh rơi cho ông Hồ Văn Hòa (SN 1954, trú thôn Hướng Linh, xã Hướng Phùng) là chiếc ba lô chứa gần 25 triệu đồng và một số đồ dùng cá nhân.

Trước đó, 19h30 ngày 14/8/2026, trên tuyến đường từ cầu Khe Van (Km29, Quốc lộ 9) đi thôn Hướng Linh (xã Hướng Phùng), ông Hồ Văn Chương (SN 1988) và ông Hồ Văn Vân (SN 1979) cùng trú tại thôn Coóc (xã Hướng Phùng), trên đường đi làm về đã phát hiện ba lô học sinh bị đánh rơi bên đường. Qua kiểm tra, bên trong ba lô có 24.900.000 đồng tiền mặt cùng một số tài sản, đồ dùng cá nhân.

Cán bộ Công an xã Hướng Phùng trao trả chiếc ba lô chứa tiền và đồ dùng cá nhân cho ông Hồ Văn Hoà. (Ảnh: Công an xã Hướng Phùng)

Theo Công an xã Hướng Phùng, 2 ông Chương và Vân là người đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, nhưng trước số tiền gần 25 triệu đồng các ông không tham lam, không giữ lại cho riêng mình mà ngay trong đêm chủ động liên hệ với trực ban Công an xã Hướng Phùng để trình báo. Do thời tiết lúc đó mưa lớn, trời tối, việc đi lại khó khăn, đến khoảng 7h ngày 15/8, ông Hồ Văn Chương trực tiếp đến trụ sở Công an xã Hướng Phùng trình báo và giao nộp toàn bộ tài sản nhặt được.

Công an xã Hướng Phùng khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm chủ nhân của tài sản. Không chỉ đăng thông tin trên trang Facebook của đơn vị mà chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ rà soát, xác minh các thông tin liên quan đến người có khả năng đánh rơi tài sản. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại các thôn Hướng Linh, Coóc tích cực phối hợp thông tin, tuyên truyền, tìm kiếm chủ nhân của tài sản.

Khoảng 9h ngày 15/8, ông Hồ Văn Hòa (SN 1954, trú thôn Hướng Linh, xã Hướng Phùng) đến Công an xã Hướng Phùng trình báo về việc đánh rơi tài sản. Quá trình tiếp nhận thông tin, rà soát, xác minh và đối chiếu, cơ quan công an xác định ông Hồ Văn Hòa chính là chủ nhân của số tài sản nói trên. Sau đó, toàn bộ số tiền 24.900.000 đồng cùng các tài sản, đồ dùng bên trong ba lô được Công an xã Hướng Phùng bàn giao lại cho đúng chủ sở hữu theo quy định.