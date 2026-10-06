UNIQLO và những hành động thiết thực vì cộng đồng

(VTC News) -

Vừa qua, UNIQLO, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản cùng công ty mẹ là Tập đoàn Fast Retailing đã chia sẻ những kết quả tích cực trong giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao tính minh bạch trong chuỗi cung ứng và mở rộng các đóng góp xã hội. Tại Việt Nam, UNIQLO tiếp tục triển khai các sáng kiến về môi trường, giáo dục và phát triển cộng đồng tại nhiều địa phương trên cả nước.

Điểm trường Cồn Roàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm trường ở xã biên giới được UNIQLO hỗ trợ xây mới các phòng học.

Trong lĩnh vực con người, UNIQLO tiếp tục thúc đẩy môi trường làm việc đa dạng và phát triển nhân tài. Thông qua hợp tác với Trung tâm DrD, chương trình tuyển dụng nhân viên khuyết tật được triển khai từ năm 2022, hiện có 9 nhân viên khuyết tật đang làm việc tại các cửa hàng UNIQLO ở TP.HCM và Hà Nội.

Quỹ Học bổng Fast Retailing, triển khai từ năm 2023 đã hỗ trợ 36 học sinh theo học tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản. Bên cạnh đó, UNIQLO tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo và phát triển lãnh đạo như Global Leadership Program, Global Management Program và UNIQLO Management Candidate.

Trong lĩnh vực môi trường, toàn bộ cửa hàng UNIQLO tại Việt Nam cam kết đạt chứng chỉ năng lượng tái tạo I-REC. Tháng 7/2026, UNIQLO phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia trồng 833 cây tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu, tỉnh Lâm Đồng, chương trình trồng rừng được tài trợ từ nguồn thu phí túi giấy tại các cửa hàng.

Chương trình hỗ trợ nước sạch được triển khai từ năm 2022 đã góp phần cải thiện điều kiện tiếp cận nước sạch cho hơn 7.000 người dân, giáo viên và học sinh tại nhiều địa phương tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Cán bộ dự án PEACE FOR ALL gặp gỡ cha mẹ và người chăm sóc trẻ trong chuyến thăm hộ gia đình để trao đổi về phòng ngừa tảo hôn.

Bên cạnh đó, gần 56.000 trang phục RE.UNIQLO đã được thu gom và trao tặng tới những người có hoàn cảnh khó khăn tại hơn 10 tỉnh thành trên cả nước, góp phần kéo dài vòng đời sản phẩm và giảm tác động đến môi trường.

Trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, UNIQLO phối hợp cùng Quỹ Hy vọng xây dựng và cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em tại các khu vực còn khó khăn. Tính đến tháng 5/2026, chương trình đã hoàn thành 7 điểm trường và 1 khu nhà tắm tại Quảng Trị, Đà Nẵng, Lào Cai và Cao Bằng.

Trong khuôn khổ sáng kiến toàn cầu The Heart of LifeWear, từ mùa Thu/Đông 2024 đến nay, UNIQLO đã trao tặng 20.000 sản phẩm Heattech và 1.100 sản phẩm Pufftech cho người dân, giáo viên và học sinh khó khăn tại Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và Quảng Trị, thông qua sự phối hợp với Plan International và Quỹ Hy vọng.

Tại Việt Nam, dự án Peace For All được triển khai cùng Plan International nhằm cải thiện điều kiện học tập và nâng cao nhận thức của trẻ em vùng dân tộc thiểu số về các vấn đề như tảo hôn và kết hôn cận huyết. Tính đến tháng 8/2026, dự án đã hỗ trợ 4.075 học sinh và tiếp cận 2.181 thanh thiếu niên thông qua các hoạt động giáo dục và nâng cao nhận thức.

Các khu nhà ở bán trú do dự án Peace For All hỗ trợ xây dựng, góp phần nâng cao điều kiện sinh hoạt cho các em học sinh tại Tuyên Quang.

Thông qua những nỗ lực này, UNIQLO và Fast Retailing tiếp tục theo đuổi cam kết xây dựng một tương lai bền vững hơn thông qua sức mạnh của trang phục, đồng thời tạo ra những đóng góp tích cực cho cộng đồng và môi trường tại Việt Nam cũng như trên thế giới.