Kết quả Arsenal 3-0 Fulham: Gyokeres ghi cú đúp bàn thắng

(VTC News) -

Đêm 2/5 (giờ Việt Nam), Arsenal đánh bại Fulham trên sân nhà Emirates (London, Anh) để gây sức ép lên Manchester City. Viktor Gyokeres và Bukayo Saka là những nhân tố nổi bật mang về chiến thắng cho "Pháo thủ" ngay trong hiệp một.

Arsenal chỉ mất 9 phút để có bàn thắng mở tỷ số. Saka - cầu thủ mới trở lại sau chấn thương - thực hiện pha đi bóng lắt léo ở cánh phải và kiến tạo để Gyokeres dễ dàng đưa bóng vào khung thành trống.

Gyokeres ghi 2 bàn giúp Arsenal thắng Fulham 3-0. (Ảnh: Reuters)

Đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 62% trong hiệp một. Fulham thậm chí không có pha dứt điểm trúng đích nào trước cú ra chân của Timothy Castagne ở phút 72 - cũng là lần duy nhất họ khiến thủ môn David Raya phải cản phá.

Trong khi đó, sức tấn công của Arsenal ở trận này thực ra cũng không mạnh. Dù kiểm soát bóng áp đảo, "Pháo thủ" phải chờ tới cuối hiệp một mới có thêm bàn thắng. Gyokeres kiến tạo cho Saka nâng tỷ số lên 2-0 trước khi hoàn tất cú đúp trước giờ nghỉ.

Tỷ số 3-0 đủ để Arsenal tính toán thể lực để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về UEFA Champions League gặp Atletico Madrid vào giữa tuần sau. Huấn luyện viên Arteta rút dần các trụ cột ra nghỉ trong hiệp hai.

Arsenal không còn áp đảo như trước nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho hàng phòng ngự. Đội chủ nhà vẫn tạo ra được vài pha tấn công nguy hiểm, trong đó 2 pha bỏ lỡ của Gyokeres (đối mặt sút trúng thủ môn) và Riccardo Calafiori (đánh đầu dội xà) là những cơ hội tốt nhất.

Chiến thắng 3-0 trước Fulham giúp Arsenal tạm nới rộng khoảng cách với Man City (gặp Everton) lên thành 6 điểm. "Pháo thủ" cũng đang hơn đối thủ cạnh tranh vô địch về chỉ số phụ nhưng đang thi đấu nhiều hơn 2 trận.

Arsenal 3-0 Fulham Gyokeres 9' Saka 40' Gyokeres 45+4'

Số liệu thống kê Arsenal 3-0 Fulham.

Đội hình Arsenal vs Fulham

Arsenal: David Raya (7,0 điểm), Riccardo Calafiori (6,8), Gabriel Magalhaes (7,3), William SAliba (7,0), Ben White (6,9), Myles Lewis-Skelly (7,3), Declan Rice (7,3), Leandro Trossard (9,1), Eberechi Eze (6,1), Bukayo Saka (8,9), Viktor Gyokeres (8,6) - Thay người: Noni Madueke (6,6), Martin Zubimendi (6,9), Gabriel Jesus (6,5), Max Dowman (6,6), Cristhian Mosquera.

Fulham: Bernd Leno (7,3), Antonee Robinson (6,6), Calvin Bassey (7,2), Joachim Andersen (6,7), Timothy Castagne (5,7), Sasa Lukic (5,6), Harrison Reed (6,1), Samuel Chukwueze (6,3), Emile Smith-Rowe (6,1), Harry Wilson (5,9), Raul Jimenez (5,7) - Thay người: Tom Cairney (6,4), Josh King (6,3), Oscar Bobb (6,2), Rodrigo Muniz (6,6), Kusi Asare (6,3).

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV.