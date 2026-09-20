Nhận diện dấu hiệu cảnh báo bệnh tim mạch để chủ động bảo vệ trái tim

(VTC News) -

Đau ngực, khó thở: Khi nào cảnh báo bệnh tim mạch?

Bệnh tim mạch không phải lúc nào cũng xuất hiện với những triệu chứng rõ ràng. Tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, xơ vữa động mạch hay bệnh mạch vành có thể âm thầm tiến triển trong nhiều năm trước khi gây ra biến cố nghiêm trọng. Vì vậy, những thay đổi tưởng chừng đơn giản trong cơ thể cũng cần được lưu ý, đặc biệt ở người có yếu tố nguy cơ.

Theo ThS. BS Nguyễn Danh Quý - Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) - người bệnh nên chủ động thăm khám khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau hoặc tức ngực, khó thở, tim đập nhanh hoặc không đều, chóng mặt, choáng, ngất, mệt mỏi kéo dài, phù chân hoặc giảm khả năng gắng sức so với trước đây.

Trong đó, đau hoặc tức ngực, nhất là khi xuất hiện khi vận động, leo cầu thang và giảm khi nghỉ, có thể liên quan đến thiếu máu cơ tim. Cảm giác khó thở, hụt hơi khi gắng sức hoặc khi nằm cũng cần được đánh giá, bởi đây có thể là biểu hiện của nhiều bệnh lý tim mạch khác nhau.

Người bệnh nên đi thăm khám sớm khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Tình trạng hồi hộp, tim đập nhanh, bỏ nhịp hoặc không đều cũng không nên chủ quan. Một số rối loạn nhịp tim có thể xuất hiện từng cơn và không phải lúc nào cũng được ghi nhận trong lần điện tim thông thường. Đặc biệt, rung nhĩ là một trong những rối loạn nhịp có liên quan đến nguy cơ hình thành huyết khối và đột quỵ.

Bên cạnh đó, chóng mặt, choáng váng hoặc ngất, đặc biệt khi đi kèm hồi hộp, đau ngực hay khó thở, cần được bác sĩ tim mạch đánh giá để tìm nguyên nhân. Với những người trước đây có thể vận động bình thường nhưng gần đây thường xuyên mệt, hụt hơi hoặc giảm sức bền, đây cũng có thể là dấu hiệu cần lưu ý.

“Không có triệu chứng không đồng nghĩa với không có nguy cơ. Người bệnh không nên chờ đến khi có triệu chứng rõ ràng mới đi khám. Nhiều bệnh lý tim mạch nguy hiểm hoàn toàn có thể tiến triển âm thầm”, ThS.BS Nguyễn Danh Quý lưu ý.

Tầm soát tim mạch - chủ động phát hiện nguy cơ tại PhenikaaMec

PhenikaaMec hiện đang triển khai gói khám tầm soát bệnh lý tim mạch cơ bản và nâng cao, đáp ứng nhu cầu kiểm tra sức khỏe từ cơ bản đến chuyên sâu theo từng nhóm nguy cơ.

Gói khám tầm soát bệnh lý tim mạch cơ bản được xây dựng với hàng chục danh mục thăm khám, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. Bên cạnh khám Nội tim mạch, xét nghiệm đường huyết, HbA1c, chức năng gan - thận, điện giải và xét nghiệm lipid máu, khách hàng được thực hiện điện tim, siêu âm Doppler tim - van tim, X-quang ngực và siêu âm Doppler động mạch cảnh.

Sự kết hợp này giúp đánh giá tổng thể sức khỏe tim mạch, đồng thời nhận diện sớm các yếu tố nguy cơ chuyển hóa và dấu hiệu xơ vữa, hẹp động mạch cảnh.

Với những người từ 40-60 tuổi, có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch hoặc mong muốn đánh giá chuyên sâu, Gói khám tầm soát bệnh lý tim mạch nâng cao bổ sung nhiều kỹ thuật và xét nghiệm chuyên sâu hơn. Nổi bật là bộ xét nghiệm lipid chuyên sâu với Lipoprotein (a), Apo A1, Apo B; hs-Troponin T; NT-proBNP, cùng CT đếm điểm vôi hóa động mạch vành không sử dụng thuốc cản quang.

Các danh mục siêu âm Doppler động mạch thận, động - tĩnh mạch chi dưới, động mạch cảnh và đo chỉ số ABI giúp mở rộng đánh giá tình trạng mạch máu toàn thân.

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Đặc biệt, CT đếm điểm vôi hóa động mạch vành giúp định lượng mức độ canxi lắng đọng tại thành động mạch vành, cung cấp thêm dữ liệu để bác sĩ phân tầng nguy cơ xơ vữa và bệnh mạch vành ở những người phù hợp, ngay cả khi chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng.

Các gói khám có sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec, giúp khách hàng được tư vấn dựa trên kết quả tổng thể thay vì chỉ nhìn vào một chỉ số riêng lẻ. Từ đó, bác sĩ có thể đưa ra khuyến nghị phù hợp về dinh dưỡng, vận động, kiểm soát yếu tố nguy cơ và kế hoạch theo dõi sức khỏe lâu dài.

Theo định hướng “Đổi mới - Kiến tạo - Bền vững” của Tập đoàn Phenikaa, PhenikaaMec không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và phát triển đội ngũ chuyên môn, hướng tới mô hình chăm sóc tim mạch chủ động - nơi nguy cơ được nhận diện sớm, sức khỏe được theo dõi lâu dài và mỗi người có thêm cơ hội bảo vệ trái tim trước khi biến cố xảy ra.