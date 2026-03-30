Nhận chỉ trích vì chụp ảnh phản cảm trong Giếng Tiên, ca sĩ Juky San xin lỗi

(VTC News) -

Sáng 30/3, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh nữ ca sĩ Juky San chụp ảnh tại địa điểm được cho là Giếng Tiên (P.Quy Nhơn Đông, Gia Lai). Trong loạt ảnh, nữ ca sĩ diện bikini họa tiết chấm bi, tạo dáng gợi cảm và thậm chí lội xuống nguồn nước.

Những hình ảnh của nữ ca sĩ nhanh chóng khiến nhiều người bức xúc. Họ cho rằng hành động này có thể ảnh hưởng đến vệ sinh nguồn nước cũng như trải nghiệm của các du khách khác. Một số luồng ý kiến còn chỉ trích người đẹp thiếu ý thức cộng đồng, làm ảnh hưởng đến cảnh quan và giá trị văn hóa của Giếng Tiên.

Juky San nhanh chóng có bài đăng trên trang cá nhân. Cô gửi lời xin lỗi đến khán giả và người dân địa phương vì đã gây ảnh hưởng không mong muốn.

Theo giọng ca trẻ, mục đích ban đầu của chuyến đi là ghi lại hình ảnh thiên nhiên, giới thiệu cảnh quan vùng biển Eo Gió. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, ê-kíp lựa chọn khu vực Giếng Tiên làm bối cảnh mà chưa tìm hiểu đầy đủ về yếu tố văn hóa, tín ngưỡng. Ca sĩ cho biết tại thời điểm ghi hình, ê-kíp không nhận thấy các biển cảnh báo liên quan.

"Ngay sau ồn ào xảy ra, ê-kíp nhanh chóng quay lại địa điểm này để kiểm tra và có quay lại video. Chúng tôi đều là du khách từ xa đến, do chưa có cơ hội tìm hiểu sâu sắc về tín ngưỡng, văn hóa địa phương nên vô tư nghĩ rằng đây chỉ là bối cảnh thiên nhiên thông thường. Tôi hoàn toàn không có ý định thiếu tôn trọng những giá trị văn hoá của địa phương", Juky San nói.

Nữ ca sĩ nói không trốn tránh trách nhiệm chỉ vì "không biết". Cô thừa nhận thiếu sót ở khâu chuẩn bị và chưa chủ động tìm hiểu kỹ lưỡng về các giá trị văn hóa, lịch sử của nơi mình đặt chân đến.

"Đây là bài học đắt giá về sự cẩn trọng mà tôi và ê-kíp xin khắc cốt ghi tâm. Ngay khi nhận được những góp ý từ mọi người, chúng tôi lập tức rà soát và gỡ bỏ toàn bộ những hình ảnh không phù hợp trên tất cả nền tảng mạng xã hội", Juky San cho biết.

Nữ ca sĩ nói biết ơn những lời góp ý, nhắc nhở kịp thời của khán giả. Nhờ đó, cô không chỉ nhận ra cái sai của mình mà còn hiểu thêm về một nét văn hóa đẹp của vùng đất Nhơn Lý.

Thời gian tới, Juky San và ê-kíp sẽ cẩn trọng hơn trong các hoạt động để không phụ lòng yêu thương của mọi người. "Một lần nữa, xin cúi đầu nhận lỗi và mong nhận được sự lượng thứ từ quý vị khán giả cùng bà con địa phương", ca sĩ nói.

Ca sĩ Juky San (tên thật Trần Thị Dung) sinh năm 1998, được biết đến là "hiện tượng cover" với những ca khúc như Cầu hôn, Em dạo này, Yêu em dại khờ...

Năm 2019, Juky San tham gia cuộc thi Giọng hát Việt, thuộc đội của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Sau đó, cô gây chú ý với dự án cover các bản nhạc phim Hoa ngữ (được viết lại lời Việt cùng bản phối mới).

Năm 2025, cô nhận được nhiều chú ý khi tham gia Em xinh say hi.