Chàng trai Bắc Ninh thành thủ khoa hệ tài năng Đại học Bách khoa Hà Nội

(VTC News) -

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa vinh danh Lê Danh Vinh (cựu học sinh chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh) là thủ khoa đầu ra hệ tài năng Khoa học máy tính năm 2026. Chàng trai quê xã Tam Giang đạt điểm trung bình tích lũy ấn tượng 3,92/4,0, đồng thời sở hữu hồ sơ nghiên cứu khoa học xuất sắc ở lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Khởi đầu từ bảng vàng trường Chuyên

Nhắc về cậu học trò cưng, cô Lê Thị Giang - giáo viên chủ nhiệm suốt 3 năm THPT của Vinh tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh tự hào chia sẻ: Vinh từng đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm học 2021- 2022 và lọt vào vòng 2 kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Toán quốc tế. Với thành tích này, năm 2022, Vinh được đặc cách không phải thi tốt nghiệp THPT.

Lê Danh Vinh tại lễ tốt nghiệp đại học năm 2026. (Ảnh: Thanh Tú)

Được tuyển thẳng vào Đại học Bách khoa Hà Nội, Lê Danh Vinh đặt mục tiêu chinh phục hệ đào tạo tài năng, nơi quy tụ những sinh viên xuất sắc nhất của khối ngành kỹ thuật.

“Ngay khi bước chân vào giảng đường, em nhận thức rõ đây là môi trường có tính cạnh tranh rất cao. Nếu không chủ động đặt ra kỷ luật thép và tìm kiếm phương pháp tự học phù hợp, bản thân rất dễ bị tụt lại phía sau”, Vinh tâm sự.

Chính sự chủ động ấy giúp chàng trai xứ Kinh Bắc chạm mốc GPA 4,0 tuyệt đối ngay học kỳ đầu tiên, đồng thời ẵm giải Nhất môn Giải tích tại kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc. Đây cũng là bước ngoặt để Vinh xác định con đường gắn bó lâu dài: nghiên cứu chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo.

Dấu ấn tại các diễn đàn khoa học nhóm A

Từ học kỳ II năm thứ hai, Danh Vinh bắt đầu tìm kiếm cơ hội thực tập, cọ xát tại các phòng lab. Bước ngoặt đến vào năm thứ ba khi cậu gia nhập ZenAI - một startup về AI tạo sinh. Tại đây, Vinh được trực tiếp phụ trách các dự án thực tế và nhận sự dẫn dắt của TS Ngô Văn Linh (giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, cố vấn tại ZenAI).

Hướng nghiên cứu của Vinh tập trung vào Efficient AI (mô hình AI hiệu quả), tối ưu hóa thuật toán nhằm giảm chi phí tính toán và gia tăng tốc độ suy luận. Cậu cũng đào sâu về Vision-Language Models (mô hình thị giác - ngôn ngữ), mở đường cho các ứng dụng kết hợp hình ảnh, văn bản ứng dụng trên robot hình người.

Nhớ lại quãng thời gian vừa làm việc tại doanh nghiệp, vừa ôn thi học kỳ, vừa làm nghiên cứu gửi các hội nghị quốc tế, Vinh cho biết đó là giai đoạn áp lực đỉnh điểm:

“Áp lực lớn nhất lúc đó là sự thiếu hụt về thiết bị thử nghiệm phần cứng và quỹ thời gian eo hẹp. Có những đợt deadline bài báo khoa học trùng đúng tuần thi cuối kỳ, em gần như thức trắng ở phòng lab. Nhưng cảm giác nhìn thấy thuật toán chạy tối ưu và mô hình cho kết quả thực nghiệm khả quan khiến mọi mệt mỏi tan biến”, thủ khoa Bách khoa bộc bạch.

Lê Danh Vinh cùng gia đình trong lễ tốt nghiệp đại học. (Ảnh: Thanh Tú)

Trái ngọt đến khi bài báo do Lê Danh Vinh là tác giả chính được chấp nhận tại Hội nghị Quốc tế về Học máy lần thứ 43 (ICML 2026) - diễn đàn khoa học uy tín thuộc nhóm A (Core A*) trong ngành khoa học máy tính. Cậu đồng thời là đồng tác giả một công trình nghiên cứu được công bố tại EMNLP 2026 - hội nghị hàng đầu thế giới về xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Chia sẻ về dự định tương lai, chàng trai quê Tam Giang cho biết hiện cậu đang làm việc với vai trò kỹ sư AI tại VinMotion (thuộc Tập đoàn Vingroup).

“Trước mắt, em muốn tập trung giải quyết các bài toán công nghệ thực tế tại doanh nghiệp để tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Về lâu dài, em vẫn ấp ủ kế hoạch tiếp tục học lên các bậc cao hơn để theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học chuyên sâu”, Vinh nói.