Nhà sản xuất phim 'Hoàng hậu cuối cùng' lên tiếng về tranh luận lịch sử

Nhà sản xuất phimHoàng hậu cuối cùng vừa có văn bản phản hồi liên quan đến những ý kiến về việc khai thác các nhân vật, giai thoại của triều Nguyễn trong phim. Đơn vị sản xuất khẳng định không có ý định xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử, đồng thời cho biết tác phẩm sẽ được thẩm định trước khi ra mắt công chúng.

Dàn diễn viên phim Hoàng hậu cuối cùng.

Trong văn bản, Công ty Cổ phần Sản xuất Phim Hoan Khuê - đại diện nhà sản xuất Hoàng hậu cuối cùng - cho biết đã nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Phước Bửu Lộc và ông Nguyễn Phước Bảo An với nội dung đơn liên quan đến các vấn đề về quyền nhân thân, bản quyền tác giả với dự án lấy cảm hứng từ Vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu.

Nhà sản xuất cho biết trân trọng những giá trị, đóng góp của Hoàng triều Nhà Nguyễn đối với lịch sử đất nước, đồng thời nhìn nhận các câu chuyện về vua, chúa và hậu phi Nhà Nguyễn từ lâu trở thành chất liệu trong nhiều loại hình văn hóa, nghệ thuật.

“Chúng tôi hiểu rằng để có sự tiếp thu và sáng tạo đa dạng như vậy, các câu chuyện về các vị Vua Chúa và Hậu phi nhà Nguyễn hấp dẫn người dân và được người dân tạo nên những sắc thái, phiên bản khác nhau qua nhiều thế hệ. Cho đến nay, tất cả các câu chuyện trên vẫn có sức hút mạnh từ công chúng cho dù các dị bản vẫn được người dân ghi nhận và lưu truyền”, văn bản nêu.

Nhà sản xuất cho biết các nhà biên kịch có hợp đồng sử dụng các tác phẩm văn học của nhiều tác giả theo quy định và chịu trách nhiệm giải quyết nếu phát sinh tranh chấp.

Đề cập trực tiếp tới những lo ngại về cách tái hiện nhân vật lịch sử, phía sản xuất khẳng định: “Chúng tôi không tự ý xây dựng và lưu truyền những câu chuyện hoặc giai thoại theo ý riêng của mình và không có ý định xuyên tạc hoặc bôi nhọ lịch sử cũng như các nhân vật lịch sử”.

Đáng chú ý, nhà sản xuất xác định: “Bộ phim ‘Hoàng hậu cuối cùng’ không phải là bộ phim lịch sử mà là tác phẩm điện ảnh được sản xuất theo Luật Điện ảnh, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của Pháp luật Việt Nam”.

Nhà sản xuất cho biết quá trình sáng tạo dựa trên tinh thần tôn trọng các sự kiện lịch sử theo từng giai đoạn, đồng thời tiếp thu các giai thoại trong tác phẩm nghệ thuật và dân gian. Bộ phim sẽ được Hội đồng Thẩm định, phân loại phim Quốc gia xem xét và phải được Cục Điện ảnh cấp phép phổ biến trước khi ra mắt công chúng.

Trước đó, Hội đồng Nguyễn Phúc Tộc Việt Nam (Hoàng tộc Nhà Nguyễn) ra thông cáo đặc biệt về việc “yêu cầu và đề nghị tôn trọng sự thật lịch sử trong các tác phẩm nghệ thuật, điện ảnh lấy cảm hứng từ Triều Nguyễn”. Thông cáo có sự tán thành, ủng hộ của Hoàng tử Bảo Ân và Hoàng tử Patrick Edouard Nguyễn Phúc - hai người con trực hệ của vua Bảo Đại.

Hội đồng cho biết đã ghi nhận một số tác phẩm điện ảnh lấy cảm hứng từ lịch sử Triều Nguyễn có những chi tiết hư cấu liên quan đến Cựu hoàng Bảo Đại, Hoàng hậu Nam Phương và Hoàng Thái hậu Từ Cung. Theo Hội đồng, quyền sáng tạo nghệ thuật cần được tôn trọng nhưng những diễn giải thiếu căn cứ hoặc không phù hợp với bối cảnh có thể khiến công chúng hiểu chưa chính xác về nhân vật, sự kiện lịch sử.

Hội đồng đề nghị việc khắc họa các nhân vật có thật cần dựa trên nguồn tư liệu đáng tin cậy như tài liệu lưu trữ, thư từ, hồi ký, nhật ký, hình ảnh và lời chứng. Với những chi tiết hư cấu dễ khiến công chúng hiểu nhầm là sự thật, đơn vị sản xuất, phát hành được đề nghị có hình thức giải thích hoặc chú thích rõ ràng.

Liên quan đến những tranh luận quanh Hoàng hậu cuối cùng, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết: “Đến thời điểm này, Cục Điện ảnh chưa có cơ sở để đưa ra bất kỳ kết luận nào về bộ phim, bởi tác phẩm chưa hoàn thành và chưa được trình Hội đồng thẩm định theo quy định của Luật Điện ảnh”.

Theo ông Đặng Trần Cường, tác phẩm điện ảnh phải được xem xét trên cơ sở toàn bộ nội dung hoàn chỉnh. Cục Điện ảnh ghi nhận, tôn trọng ý kiến từ các tổ chức, nhà nghiên cứu, dòng tộc và công chúng, song “quyết định cuối cùng về việc phổ biến bộ phim sẽ được đưa ra trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng và các quy định của pháp luật”.

Ông cũng khẳng định: “Cục Điện ảnh không đánh giá một bộ phim bằng dư luận, cũng không bảo vệ một bộ phim bằng cảm tính. Mọi quyết định đều được thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật”.

Trước ý kiến cho rằng Hoàng hậu cuối cùng làm sai lệch lịch sử, Cục trưởng Đặng Trần Cường tiếp tục nhấn mạnh: “Ở thời điểm này, chưa có cơ sở để khẳng định bộ phim có làm sai lệch lịch sử hay không, bởi tác phẩm chưa hoàn thành và chưa được Hội đồng thẩm định xem xét theo quy định của Luật Điện ảnh”.

Hoàng hậu cuối cùng là dự án lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân giữa vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu. Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu, Ma Ran Đô vào vai vua Bảo Đại. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 5/3/2027.