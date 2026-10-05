Gây tranh cãi khi làm phim hoạt hình AI, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói gì?

(VTC News) -

Những ngày qua, Thế giới trần trụi - dự án hoạt hình có sự tham gia của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc ứng dụng công nghệ AI trong quá trình sản xuất.

Chia sẻ về dự án, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết khoảng một năm qua, ông thường xuyên đi lại giữa các công ty AI ở nước ngoài để tìm hiểu công nghệ, theo dõi khả năng của AI cũng như những thay đổi của công nghệ này theo từng tháng.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lên tiếng về phim hoạt hình sử dụng AI “Thế giới trần trụi” đang gây tranh cãi.

Theo đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Thế giới trần trụi là ý tưởng ông từng ấp ủ từ khi còn trẻ, trong quá trình xây dựng kịch bản tốt nghiệp đạo diễn. Tuy nhiên, câu chuyện khi đó chỉ có thể kể bằng hoạt hình, trong khi điều kiện thực hiện chưa cho phép nên ông lựa chọn một đề tài khác.

Nguyễn Quang Dũng cho biết ông vốn yêu thích phim hoạt hình và phim tài liệu. Nếu phim tài liệu mang đến sự chân thật, hoạt hình cho phép người làm phim thỏa sức bay bổng với trí tưởng tượng. Những chi tiết như con gà có răng hay các con thú nói tiếng người trong Thế giới trần trụi cũng xuất phát từ đặc trưng này.

Nam đạo diễn nhấn mạnh bộ phim không phải sản phẩm được tạo ra chỉ bằng vài câu lệnh. Theo ông, ê-kíp vẫn có nhóm biên kịch, họa sĩ phác thảo nhân vật và bối cảnh, đạo diễn hình ảnh (DOP), dựng phim, nhạc sĩ, VFX và thiết kế âm thanh (sound design).

Dự án vẫn thực hiện storyboard, đồng thời có diễn viên lồng tiếng và diễn xuất để cung cấp dữ liệu tham chiếu cho AI.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng cho biết với một sản phẩm thương mại, dữ liệu sử dụng để huấn luyện AI cần có nguồn bản quyền. Ông thừa nhận bản thân “cũng không ưa AI”, nhưng cho rằng công nghệ này đã xuất hiện và sẽ làm thay đổi nhiều công việc.

Theo nam đạo diễn, thay vì chỉ sợ hãi hoặc xem thường AI, người làm nghề cần học cách tiếp cận và sử dụng công cụ mới.

Lý do quan trọng khiến Nguyễn Quang Dũng lựa chọn AI là bài toán kinh phí. Ông cho rằng nếu thị trường hoạt hình Việt Nam đủ lớn và mạnh, ông vẫn muốn làm hoạt hình truyền thống.

Tuy nhiên, số lượng dự án được đầu tư và lượng khán giả dành cho phim hoạt hình Việt Nam còn hạn chế, trong khi việc cạnh tranh với các thương hiệu quốc tế là thách thức lớn.

“Bài toán quá khó cho hoạt hình Việt Nam”, ông nhận định. Theo đạo diễn, việc sử dụng AI có thể giúp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng không có nghĩa Thế giới trần trụi là phim ít kinh phí. Tổng kinh phí dự kiến của dự án khoảng 15-20 tỷ đồng, chưa tính tiền lương đạo diễn và một số đồng nghiệp tham gia với mức tượng trưng.

Teaser bộ phim “Thế giới trần trụi”.

Nguyễn Quang Dũng cho biết ông xem phần công sức của mình như một khoản đóng góp vào dự án, nhằm giảm áp lực tài chính cho một bộ phim mà thị trường vốn nhiều rủi ro.

Trước nhiều bình luận tiêu cực khi phim chưa ra mắt, Nguyễn Quang Dũng cho biết ông không quá bất ngờ.

“Tôi có thể đúng, có thể sai, có thể thất bại, có thể bị lên án… nhưng mình cũng đến tuổi phải làm những điều mình muốn. Mình cũng đủ trải nghiệm nhiều áp lực tương tự như vậy thì thôi để tôi nhận thêm lần nữa”, ông viết.

Đạo diễn khẳng định ông vẫn trân trọng những người làm hoạt hình bằng phương pháp truyền thống và luôn ủng hộ sức lao động, sự sáng tạo của con người.

Nguyễn Quang Dũng cho biết những tranh luận hiện tại cũng tạo thêm áp lực để ê-kíp cẩn thận hơn trong quá trình hoàn thiện tác phẩm.

Đạo diễn khẳng định quá trình thực hiện bộ phim kỳ công và lao lực không kém những dự án trước đây ông từng tham gia. Sau khi phim hoàn thành và được nhà sản xuất cho phép, ê-kíp sẽ công bố thêm hậu trường để khán giả thấy rõ hơn quá trình sử dụng AI trong sản xuất.

Bộ phim Thế giới trần trụi xoay quanh Koo, chú gà tre lạc vào khu công nghiệp chăn nuôi hiện đại, nơi mọi con gà được sống theo những tiêu chuẩn hoàn hảo và tin rằng mình đang đến “thiên đường”. Khi phát hiện sự thật, Koo bắt đầu hành trình tìm tự do, đồng thời đối diện với tình bạn, tình yêu và số phận.