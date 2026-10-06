Vượt 300 tỷ đồng, nhà sản xuất 'Trại buôn người' hé lộ hậu trường ít ai biết

(VTC News) -

Sau 12 ngày công chiếu, Trại buôn người cán mốc 300 tỷ đồng. Thành tích này giúp tác phẩm lọt vào Top 2 phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2026 và Top 8 doanh thu phim Việt cao nhất mọi thời đại.

Đằng sau sức hút phòng vé ấy là một ê-kíp đông đảo, trong đó là đạo diễn Toni Dương Bảo Anh và biên kịch - nhà sản xuất Mèo Bích Trang. Là vợ chồng ngoài đời, cả hai đồng thời là cộng sự trong một dự án điện ảnh kéo dài nhiều năm. Nhưng nếu nhìn vào hành trình hình thành Trại buôn người, vai trò của Mèo Bích Trang đặc biệt ở chỗ cô gần như đi cùng bộ phim từ trang giấy đầu tiên cho đến khi tác phẩm bước ra rạp.

Từ câu chuyện trên giấy đến một thế giới điện ảnh

Nhà sản xuất Mèo Bích Trang tiết lộ cô đã tham gia phát triển câu chuyện, cấu trúc kịch bản và xây dựng hệ thống nhân vật ngay từ giai đoạn tiền kỳ. Thách thức không chỉ nằm ở việc kể một câu chuyện về nạn buôn người, lừa đảo và những cái bẫy được ngụy trang dưới lời mời “việc nhẹ lương cao”. Bài toán lớn hơn là làm thế nào để phía sau những biến cố khốc liệt, khán giả vẫn nhìn thấy con người.

Nhà sản xuất Mèo Bích Trang và đạo diễn Toni Dương Bảo Anh.

Khi đạo diễn Toni Dương Bảo Anh tham gia dự án, phần câu chuyện bắt đầu được chuyển hóa thành ngôn ngữ điện ảnh. Với thế mạnh về phim hành động, anh tập trung vào việc hiện thực hóa những trường đoạn lớn, xây dựng nhịp điệu, dàn dựng hành động và tổ chức hình ảnh trên trường quay.

“Một cảnh viết trong kịch bản có thể chỉ vài dòng, nhưng khi bước vào trường quay lại liên quan đến bối cảnh, lịch diễn viên, thời gian, nhân lực, kinh phí và hàng loạt điều kiện sản xuất khác. Không phải ý tưởng nào cũng có thể được thực hiện nguyên vẹn như lúc viết”, nhà sản xuất tiết lộ.

Trong quá trình sản xuất, ê-kíp cũng đứng trước những lựa chọn buộc phải thay đổi cách thực hiện một cảnh so với hình dung ban đầu. Có những quyết định thậm chí đồng nghĩa với việc phải bỏ đi những gì đã quay.

Nhà sản xuất Mèo Bích Trang tiết lộ từng có những phân đoạn phải bỏ hết những kết cấu mà đạo diễn làm để quyết định quay lại cho đúng kịch bản. Điều đó đồng nghĩa ê-kíp phải dành thêm 12 ngày quay để bảo đảm câu chuyện được kể theo đúng tinh thần đã xác lập.

Bài toán xây dựng một nơi không có thật

Một trong những bài toán sáng tạo đáng chú ý của Trại buôn người là Cat Nation - một vùng đất giả tưởng, không tồn tại trên bản đồ thực tế. Vì thế, thách thức không chỉ là tạo ra một bối cảnh đẹp mắt mà phải khiến khán giả tin rằng nơi đó thực sự tồn tại. Ê-kíp phải xây dựng thế giới này từ nhiều yếu tố từ bối cảnh, phục trang, quay phim, VFX và cách nhân vật tương tác với không gian.

Nhà sản xuất Mèo Bích Trang giữ vai trò kết nối các bộ phận với tinh thần chung của câu chuyện, trong khi đó, đạo diễn Toni Dương Bảo Anh có nhiệm vụ biến không gian ấy thành một thế giới có chuyển động. Với các phân đoạn hành động, Cat Nation không chỉ là phông nền mà còn trở thành một phần của diễn biến.

Dàn diễn viên “Trại buôn người” vui vẻ trong hậu trường.

Trong dự án lần này, Mèo Bích Trang còn đảm nhận vai trò Đạo diễn âm nhạc, tham gia xây dựng định hướng âm nhạc cho thế giới của phim. Đặc biệt, các tác phẩm âm nhạc cốt lõi của dự án, trong đó có Happy Money và Dakota, được Mèo Bích Trang trực tiếp sáng tác.

Qua đó, âm nhạc được sử dụng như một lớp kể chuyện khác, góp phần mở rộng thế giới của bộ phim.

“Một giai điệu có thể nói về nhân vật. Một bài hát có thể mở rộng thế giới của bộ phim. Và đôi khi, âm nhạc có thể kể những điều mà nhân vật không cần nói thành lời. Nếu kịch bản tạo nên câu chuyện, hình ảnh tạo nên diện mạo thì âm nhạc góp phần tạo nên tiếng nói riêng của bộ phim”, nhà sản xuất nói thêm.

Đóng máy không có nghĩa là kết thúc

Sau ngày quay cuối cùng, Trại buôn người tiếp tục bước vào một chặng đường không kém phần quan trọng là hậu kỳ. Nhà sản xuất tiếp tục đồng hành cùng đạo diễn và các bộ phận chuyên môn trong quá trình hoàn thiện tác phẩm, từ cấu trúc, nhịp dựng đến VFX/CGI, màu sắc, âm thanh và âm nhạc. Đây cũng là lúc người làm phim phải học cách buông bỏ.

Có những cảnh rất hay khi viết nhưng cuối cùng phải cắt. Có những ý tưởng trên trường quay tưởng sẽ trở thành điểm nhấn nhưng khi đặt vào tổng thể lại cần thay đổi.

Bộ phim quy tụ lên tới hơn 700 diễn viên phụ.

Mục tiêu cuối cùng không phải giữ lại nhiều nhất những gì từng được tạo ra, mà là tìm ra phiên bản tốt nhất của bộ phim.

Với đạo diễn Toni Dương Bảo Anh, đây cũng là giai đoạn tiếp tục phát huy thế mạnh đạo diễn, đặc biệt trong việc xử lý nhịp điệu hành động, cấu trúc hình ảnh và sự liền mạch của các trường đoạn lớn. Còn với Mèo Bích Trang, hành trình sáng tạo tiếp tục kéo dài đến khi bộ phim hoàn thiện về mặt tổng thể.