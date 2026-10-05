Phim 'Trại buôn người' vượt mốc 300 tỷ đồng, dự kiến xây dựng phiên bản T13

(VTC News) -

Tối 5/10, Trại buôn người vượt mốc doanh thu 300 tỷ đồng sau khoảng 11 ngày phát hành. Riêng trong ngày 5/10, Box Office Vietnam ghi nhận phim thu 14,6 tỷ đồng, với hơn 214.000 vé bán ra và 5.567 suất chiếu.

Mật độ suất chiếu này chiếm hơn 60% tổng số suất trên toàn thị trường, cho thấy phần lớn khán giả tại rạp vẫn tập trung vào tác phẩm của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh.

Phim “Trại buôn người” vượt mốc 300 tỷ đồng doanh thu phòng vé.

Trước đó, ngày 4/10, phim thu 40,06 tỷ đồng từ 424.338 vé trên 5.656 suất chiếu, chiếm gần 90% tổng doanh thu phòng vé trong ngày. Phim đứng thứ hai chỉ thu khoảng 1,3 tỷ đồng.

Với việc duy trì hơn 5.500 suất chiếu mỗi ngày, Trại buôn người gần như độc chiếm lịch chiếu tại nhiều cụm rạp. Khác với nhiều bộ phim thường giảm nhiệt khi bước sang tuần chiếu thứ hai, Trại buôn người vẫn duy trì sức hút lớn, thậm chí có thời điểm lượng suất chiếu và vé bán ra tăng so với tuần đầu.

Trại buôn người do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn, khởi chiếu từ 25/9. Phim kể về những người bị dụ dỗ bằng lời mời việc làm thu nhập cao rồi rơi vào đường dây buôn người và lừa đảo xuyên biên giới.

Nhân vật trung tâm Trần Duy Ny do Steven Nguyễn đảm nhận. Khi em gái bị cuốn vào đường dây buôn người ở khu vực biên giới, Ny lên đường tìm kiếm. Anh sau đó cùng bạn thân bị bắt và đưa vào một cơ sở lừa đảo. Từ đây, cả hai tìm cách sống sót và tìm đường thoát cùng những nạn nhân khác.

Steven Nguyễn tiếp tục phát huy thế mạnh hành động trong vai Ny, song nhân vật cũng được xây dựng với yếu tố gia đình và tâm lý rõ nét hơn. Để chuẩn bị cho phim, nam diễn viên xuống An Giang trước khoảng một tuần để làm quen với việc đua bò phục vụ cảnh mở đầu. Anh cho biết đây là một trong những trải nghiệm đặc biệt nhất trong quá trình quay, đồng thời gặp không ít chấn thương khi thực hiện các cảnh hành động.

Trong lúc bộ phim tiếp tục tạo hiệu ứng tại rạp, ê-kíp cũng nghiên cứu khả năng phát hành thêm phiên bản T13.

Ngoài Steven Nguyễn, phim có sự góp mặt của Quách Ngọc Ngoan, Huỳnh Minh Kiên, NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Tùng Mint,...

Theo ê-kíp, dự án mất khoảng 5 năm để hoàn thiện, trong đó 3 năm dành cho việc phát triển kịch bản, 2 năm quay và hậu kỳ. Phim có nhiều bối cảnh, đại cảnh đông người cùng các trường đoạn hành động quy mô lớn.

Hơn 700 diễn viên được huy động cho một số đại cảnh. Tổng số diễn viên và thành viên đoàn phim trong quá trình sản xuất lên tới hơn 10.000 người. Với quy mô này, Trại buôn người được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập kỷ lục về số lượng thành viên đoàn phim và diễn viên tham gia.

Trong lúc bộ phim tiếp tục tạo hiệu ứng tại rạp, ê-kíp cũng nghiên cứu khả năng phát hành thêm phiên bản phù hợp với khán giả ở lứa tuổi nhỏ hơn.

Đạo diễn Dương Bảo Anh cho biết nhà sản xuất đang tính toán cắt giảm một số cảnh bạo lực, giật gân để xây dựng phiên bản T13. Mục tiêu là giữ được thông điệp cảnh báo về nạn lừa đảo, buôn người nhưng mở rộng khả năng tiếp cận tới học sinh, sinh viên - nhóm đối tượng cũng có nguy cơ trở thành nạn nhân của các chiêu trò trên mạng.

Phiên bản hiện tại dài 135 phút và được phân loại T18 do có nhiều cảnh bạo lực, nội dung nặng. Phía ê-kíp chưa công bố thời điểm phát hành phiên bản mới.