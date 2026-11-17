Từ bể chứa, rác thải được đưa vào hệ thống lò đốt. Nhiệt lượng sinh ra trong quá trình đốt được thu hồi để tạo hơi nước có nhiệt độ và áp suất cao, phục vụ quá trình phát điện. “Toàn bộ bề mặt bên trong lò đốt được bảo vệ bằng lớp vật liệu chịu lửa chuyên dụng. Lớp vật liệu này không chỉ có khả năng chịu nhiệt độ cao mà còn giúp hạn chế tác động ăn mòn từ các thành phần có tính axit phát sinh trong quá trình đốt rác, bảo vệ kết cấu kim loại và kéo dài tuổi thọ thiết bị”, ông Nguyễn Tiến Ngọc, Phó Giám đốc BQL Dự án Nhà máy Điện rác Greenity Nam Định, cho biết.