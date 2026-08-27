Nguyên nhân bảo vệ hành hung tài xế xe ôm dã man trước cổng khu đô thị

(VTC News) -

Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Lê Xuân Việt (SN 1988, trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Lê Xuân Việt là bảo vệ hành hung tài xế xe ôm công nghệ trước cổng khu đô thị Louis City, phường Hoàng Mai. Tại cơ quan công an, Lê Xuân Việt đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Lê Xuân Việt tại cơ quan công an.

Quá trình xác minh, khoảng 9h15 ngày 25/8, anh P. (tài xế xe ôm ông nghệ) đi vào khu đô thị Louis City để lấy đơn hàng. Khi anh P. đi qua cổng số 1, do đi nhầm làn đường nên giữa anh P. với một nhân viên bảo vệ tại cổng số 1, khu đô thị Louis City) có sự đối đáp qua lại.

Tuy nhiên, Lê Xuân Việt lại cho rằng anh P. có thái độ “nói trống không” nên bực tức nên liên tiếp đá về phía vùng đầu của anh P., đấm vào vùng miệng của anh P. làm nạn nhân mất thăng bằng, ngã ra đường.

Chưa dừng lại, Việt tiếp tục đạp, đá, dậm liên tiếp vào mặt, người nam tài xế.

Sau khi thực hiện hành vi, Việt dừng lại, quay vào vị trí làm việc; anh P. lái xe rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hoàng Mai khẩn trương xác minh, làm rõ và triệu tập người liên quan đến trụ sở để làm việc.

Kết luận giám định sơ bộ, tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh P. là 0%.