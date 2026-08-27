Tạm giữ bảo vệ hành hung tài xế xe ôm dã man trước cổng khu đô thị

(VTC News) -

Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Lê Xuân Việt (SN 1988, trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Lê Xuân Việt tại cơ quan công an.

Ngày 25/8, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Hoàng Mai phát hiện đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên bị hành hung tại khu vực cổng số 1 khu đô thị Louis City, phường Hoàng Mai.

Khi tài xế ngã xuống đường và không có biểu hiện chống trả, người này vẫn tiếp tục đạp vào người nạn nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường khẩn trương xác minh, làm rõ và triệu tập người liên quan đến trụ sở để làm việc.

Hình ảnh người đàn ông mặc trang phục bảo vệ hành hung nam tài xế xe ôm công nghệ.

Cùng ngày, Công an phường Hoàng Mai tiếp nhận đơn tố giác của anh H.H.P. (SN 2003), là tài xế xe ôm công nghệ, về việc bị hành hung trong vụ việc nêu trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.