Triệu tập bảo vệ hành hung tài xế trước khu đô thị ở Hà Nội

(VTC News) -

Video: Tài xế công nghệ bị hành hung trước khu đô thị ở Hà Nội

Ngày 25/8, Công an phường Hoàng Mai (Hà Nội) đến hiện trường kiểm tra, xác minh và triệu tập các cá nhân liên quan vụ việc bảo vệ hành hung tài xế xe ôm công nghệ trước cổng khu đô thị Louis City Hoàng Mai để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, người đàn ông hành hung được xác định là L.X.V (SN 1988, phường Hoàng Mai) - nhân viên bảo vệ tại khu đô thị Louis City; nạn nhân bị hành hung là anh H.H.P (SN 2003, trú phường Tương Mai, Hà Nội).

Công an phường Hoàng Mai đang củng cố tài liệu, hồ sơ để xử lý nghiêm vụ việc.

Hình ảnh người đàn ông mặc trang phục bảo vệ hành hung nam tài xế xe ôm công nghệ.

Cơ quan công an cảnh báo người dân khi xảy ra mâu thuẫn, va chạm cần giữ bình tĩnh, giải quyết trên tinh thần thượng tôn pháp luật; tuyệt đối không sử dụng vũ lực gây ảnh hưởng đến sức khỏe người khác và trật tự an toàn xã hội.

Về việc này, Chủ tịch UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với UBND phường Hoàng Mai và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Người đứng đầu thành phố yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 27/8.

Văn phòng UBND thành phố được giao theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Nam bảo vệ tại cơ quan công an.

Cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh nam bảo vệ có hành vi chửi bới, dùng chân tay hành hung tài xế xe ôm công nghệ trước chốt bảo vệ cổng số 1, khu đô thị Louis City (phường Hoàng Mai).

Khi tài xế ngã xuống đường và không có biểu hiện chống trả, người này vẫn tiếp tục đạp vào người nạn nhân.

Theo người đăng tải, vụ việc xảy ra trong sáng 25/8. Đoạn video sau đó được nhiều fanpage chia sẻ, thu hút sự chú ý và nhiều bình luận về hành vi của người đàn ông mặc đồ bảo vệ.