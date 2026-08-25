Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý vụ tài xế bị hành hung trước khu đô thị

(VTC News) -

Video: Tài xế công nghệ bị hành hung trước khu đô thị ở Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Công an thành phố, UBND phường Hoàng Mai kiểm tra, xử lý vụ việc người đàn ông mặc trang phục bảo vệ hành hung tài xế xe công nghệ.

Về việc này, Chủ tịch UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với UBND phường Hoàng Mai và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Người đứng đầu thành phố yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 27/8.

Văn phòng UBND thành phố được giao theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Hình ảnh người đàn ông mặc trang phục bảo vệ hành hung nam tài xế xe ôm công nghệ.

Cùng ngày, báo chí và mạng xã hội đăng tải bài viết phản ánh sự việc một người mặc trang phục bảo vệ có hành vi đánh, đá tài xế xe công nghệ tại khu vực cổng ô tô khu đô thị Louis Hoàng Mai, phường Hoàng Mai.

Khi tài xế ngã xuống đường và không có biểu hiện chống trả, người này vẫn tiếp tục đạp vào người nạn nhân.

Đai diện Công an phường Hoàng Mai cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc.