(VTC News) -

Ở những phút bù giờ của hiệp hai, bàn phản lưới nhà của Wanchai giúp đội tuyển Việt Nam gỡ hòa 2-2 trước Thái Lan, qua đó thắng chung cuộc 4-2 và vô địch ASEAN Cup 2026.

Phút 90+4 trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, khi Thái Lan đang dẫn Việt Nam 2-1, đội chủ nhà tổ chức pha tấn công trong những giây cuối cùng. Xuân Son bứt tốc lên vòng cấm và chuẩn bị sẵn sàng dứt điểm. Trong nỗ lực ngăn tiền đạo tuyển Việt Nam tiếp cận bóng, Wanchai lao về phá bóng với lực mạnh nhằm giải nguy cho đội khách.

Video: Cầu thủ Thái Lan phản lưới nhà.

Tuy nhiên, pha xử lý của cầu thủ Thái Lan lại trở thành sai lầm. Bóng từ chân Wanchai đi thẳng về phía khung thành và nằm gọn trong lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Chatchai. Việt Nam gỡ hòa 2-2 ngay ở phút bù giờ cuối cùng.

Đáng chú ý, Wanchai chính là cầu thủ ghi bàn giúp Thái Lan vượt lên dẫn 2-1 chỉ ít phút trước đó. Tình huống xuất phát từ sai lầm của hàng phòng ngự Việt Nam khi Tiến Anh xử lý không tốt trong vòng cấm. Từ vị thế người thắp lại hy vọng cho đội khách, anh trở thành người phản lưới khiến Thái Lan không thể giành chiến thắng tại Mỹ Đình.

Bàn thắng ở phút 90+4 cũng đặt dấu chấm hết cho nỗ lực ngược dòng của “Voi chiến”. Sau chiến thắng 2-0 trên sân Rajamangala ở lượt đi, tuyển Việt Nam hòa 2-2 ở lượt về và giành chiến thắng với tổng tỷ số 4-2.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik qua đó chính thức vô địch ASEAN Cup 2026, bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á sau trận chung kết đầy kịch tính trước Thái Lan.