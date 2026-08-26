Hoàng Đức: Đội tuyển Việt Nam gặp may

(VTC News) -

Tối 26/8 trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 (thắng chung cuộc 4-2) và vô địch ASEAN Cup 2026. Đội chủ nhà trải qua những phút giây đầy lo lắng nhưng vẫn thoát hiểm nhờ sự may mắn. Cầu thủ Thái Lan 2 lần phản lưới và bỏ lỡ 1 quả phạt đền trong hiệp 2.

Nguyễn Hoàng Đức thừa nhận đội nhà có thời điểm gặp may. Trả lời phỏng vấn sau trận, đội phó của đội tuyển Việt Nam nói: “Đội tuyển Việt Nam gặp may mắn khi Thái Lan đá hỏng phạt đền. Đội tuyển Việt Nam xốc lại tinh thần và có được trận hòa trên sân nhà, và giành chiến thắng chung cuộc”.

Video: Tổng hợp trận đấu Việt Nam 2-2 Thái Lan.

Trận chung kết lượt về diễn ra không dễ dàng với đội tuyển Việt Nam. Thái Lan vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng của Yotsakorn Burapha, sau đó Kakana bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt khi đá hỏng phạt đền.

Đội tuyển Việt Nam gỡ hòa sau tình huống Chatchai Bootprom phản lưới. Wanchai Jarunongkran tiếp tục đưa Thái Lan dẫn 2-1 để thắp hy vọng lật ngược tình thế. Tuy nhiên, chính cầu thủ này đá phản lưới nhà ở phút đá bù cuối cùng giúp đội tuyển Việt Nam hòa 2-2. Với chiến thắng 2-0 ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chức vô địch với tổng tỷ số 4-2.

Hoàng Đức thừa nhận đội tuyển Việt Nam gặp may.

Đỗ Hoàng Hên - tân binh của đội tuyển Việt Nam cho biết: “Đây là khoảnh khắc tuyệt vời, tôi đã thi đấu ở Việt Nam trong thời gian dài, chúng tôi đã làm rất tốt ngày hôm nay. Tôi hạnh phúc vì được ở đây và đã chờ đợi việc được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam và giành chức vô địch từ lâu. Tôi rất hạnh phúc”.

Nguyễn Đình Bắc cho rằng nhiều cầu thủ Thái Lan muốn đưa cúp về nhà, nhưng đội tuyển Việt Nam phải giữ danh hiệu ở lại Mỹ Đình. Chức vô địch ASEAN Cup 2026 càng có ý nghĩa với Đình Bắc khi đây là lần đầu tiên anh tham dự giải đấu cấp đội tuyển quốc gia Đông Nam Á.

Hậu vệ Trương Tiến Anh nói: “Thái Lan gặp rất nhiều áp lực sau trận thua đội tuyển Việt Nam ở lượt đi, họ không còn cách nào khác ngoài việc giành chiến thắng. HLV Kim Sang-sik chỉ nói rằng chúng tôi hãy thi đấu hết khả năng của mình và đội tuyển Việt Nam đã giành chức vô địch”.