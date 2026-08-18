Người phụ nữ Lào vượt nghìn cây số sang Hà Nội mổ u xơ phức tạp

(VTC News) -

Chị P. (47 tuổi, quốc tịch Lào) đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội thăm khám sau 3 - 4 ngày xuất hiện đau nhói vùng bụng dưới, kèm đau đầu, mệt mỏi và sốt. Trước đó, chị lựa chọn cơ sở y tế này để điều trị vì tin tưởng vào chuyên môn của đội ngũ bác sĩ trong lĩnh vực phụ khoa.

Kết quả thăm khám cho thấy tử cung của bệnh nhân to tương đương thai khoảng 4 tháng. Siêu âm phát hiện nhiều nhân xơ ở thành trước và thành sau tử cung, khối lớn nhất kích thước 77 x 66 mm. Bệnh nhân được chẩn đoán đa u xơ tử cung (FIGO L2-5), gây đau bụng và có chỉ định phẫu thuật.

Sau khi tư vấn, các bác sĩ quyết định mổ mở cắt tử cung hoàn toàn, đồng thời bảo tồn hai buồng trứng nhằm loại bỏ các khối u và duy trì chức năng nội tiết cho người bệnh.

Người phụ nữ Lào vượt nghìn cây số sang Hà Nội mổ khối u nằm ở vị trí phức tạp. (Ảnh: BVCC)

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận tử cung nhiều nhân xơ ở thân, trong đó một khối lớn tại eo tử cung, kích thước khoảng 7 x 8 cm. Vị trí này khiến ca mổ phức tạp do khối u nằm gần các cấu trúc mạch máu và đường tiết niệu.

Các bác sĩ phẫu tích cẩn thận, kiểm soát chặt chẽ các cuống mạch và bảo tồn tối đa các cấu trúc lân cận. Ca phẫu thuật được hoàn thành an toàn.

Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Theo Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, mỗi năm đơn vị tiếp nhận nhiều người bệnh quốc tế đến khám, điều trị các bệnh lý sản phụ khoa. Việc bệnh nhân nước ngoài lựa chọn điều trị tại đây cho thấy sự quan tâm của người bệnh quốc tế đối với chất lượng chuyên môn trong lĩnh vực sản phụ khoa.