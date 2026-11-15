Nạn 'người ngoài hành tinh AI' lừa đảo tại Trung Quốc

(VTC News) -

Tại Trung Quốc, một số nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội chuyên đưa ra lời khuyên về sức khỏe không phải là bác sĩ hay giới học thuật, mà là những người ngoài hành tinh da xanh do AI tạo ra. Được khắc họa như những sứ giả đến từ một nền văn minh tiên tiến, các nhân vật kỹ thuật số đầu trọc, da xanh này có cơ thể giống con người và những hoa văn phát sáng khắp vùng đầu.

Hiện tượng này được cho là bắt nguồn từ Wanxiang Science, một kênh khoa học phổ thông trên Douyin với hơn 1,5 triệu người theo dõi. Tài khoản này vốn chuyên làm nội dung về vật lý, nhưng đã gây sốt vào tháng 8 với một đoạn clip giới thiệu “Ace” - một nhân vật ngoài hành tinh thuyết giảng cho người xem về tốc độ ánh sáng.

Vấn nạn nhân vật ngoài hành tinh làm từ AI đưa ra lời khuyên ngụy khoa học về sức khỏe, đang thịnh hành tại Trung Quốc.

Ace nhanh chóng trở thành người dẫn chương trình chủ lực của kênh, thu hút hơn 250 triệu lượt xem nhờ các video giải thích mang đậm chất điện ảnh về nhiều chủ đề, từ sự hình thành các hành tinh cho đến thủy triều đại dương.

Khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho phong thái điềm tĩnh và lối kể chuyện dễ hiểu của nhân vật này. Một số người xem nhận xét rằng vị người ngoài hành tinh này giúp họ hiểu các khái niệm phức tạp dễ dàng hơn cả sách giáo khoa.

Tuy nhiên, thành công vang dội đó đã kéo theo một mạng lưới dày đặc những kẻ bắt chước, chuyển hướng định dạng nội dung từ kiến thức vũ trụ sang gieo rắc nỗi sợ hãi về sức khỏe.

Một đoạn clip lan truyền chóng mặt cho thấy một người ngoài hành tinh cảnh báo rằng việc rửa bát hằng ngày có thể khiến cả gia đình mắc ung thư. Đồng thời, nhân vật này mô tả miếng bọt biển rửa bát và đũa gỗ là những tác nhân gây ung thư.

Các video khác lại tuyên bố rằng việc uống nước trong bữa ăn sẽ làm rối loạn tiêu hóa. Một số người dùng trẻ tuổi cho biết các nhóm chat gia đình của họ đang bị bủa vây bởi những đoạn clip này. Nhiều người cao tuổi trong nhà bị lừa, coi lời khuyên sức khỏe bịa đặt là thông tin xác thực từ chuyên gia.

Mối lo ngại càng gia tăng khi một người ngoài hành tinh do AI tạo ra tuyên bố rằng một trẻ mới biết đi đã bị ngộ độc bởi món bí đỏ nghiền, với cáo buộc rằng bí đỏ sẽ sinh ra độc tố khi được trồng gần các loại cây khác.

Một số nhà sáng tạo nội dung chỉ đơn giản nhập vài câu lệnh vào các công cụ AI mà không hề kiểm chứng thông tin, tạo ra những câu chuyện nghe có vẻ thuyết phục nhưng lại pha trộn đầy rẫy số liệu bịa đặt và giai thoại sai lệch.

Một khi tài khoản đã thu hút được lượng tương tác lớn, nhiều nhà sáng tạo liền chuyển sang bán hàng để kiếm tiền từ lượng người theo dõi của mình.

Một nhà quan sát trên mạng bình luận: “Lượt thích không đồng nghĩa với độ tin cậy. Nhiều video chỉ đơn thuần vũ khí hóa những thông tin vụn vặt để kích động sự hoảng loạn”.

“Một số lời khuyên do những ‘người ngoài hành tinh’ này đưa ra cũng có lý, nhưng lập luận đằng sau chúng thì hoàn toàn vô nghĩa”, một người khác nhận xét.

Vào ngày 4/11/2026, kênh Wanxiang Science đã lên tiếng về sự lan tràn của các video người ngoài hành tinh gây hiểu lầm này.

Nhân vật Ace bày tỏ sự tiếc nuối rằng trong khi kênh phải mất hàng giờ để trau chuốt từng kịch bản, thì những kẻ sao chép lại nhân bản định dạng này chỉ trong vài phút để rao giảng những tuyên bố giật gân nhằm câu lượt xem.

“Họ có thể bắt chước phong cách của chúng tôi, nhưng họ không thể sao chép ý tưởng của chúng tôi, cũng như lòng say mê của chúng tôi đối với chân lý khoa học”, nhân vật ảo này nói.

Tại Trung Quốc, hành vi phát tán thông tin sai lệch phải đối mặt với các hình phạt hành chính. Sự bùng nổ của trào lưu ngụy khoa học dưới lốt người ngoài hành tinh AI gợi nhớ đến chiến dịch siết chặt quản lý trước đây đối với những người phát trực tiếp (livestreamer) mặc áo blouse trắng để giả danh chuyên gia y tế nhằm bán các loại thực phẩm chức năng chưa được kiểm chứng công dụng.