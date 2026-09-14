Người phụ nữ đang điều trị ung thư mắc sốt xuất huyết, bác sĩ cảnh báo gì?

(VTC News) -

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương gần đây tiếp nhận nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue với diễn biến khác nhau. Có người phát bệnh sau chuyến công tác tại TP.HCM, người mắc bệnh ngay trong cộng đồng, trong khi một trường hợp đang điều trị ung thư khiến việc theo dõi, xử trí khó khăn hơn.

Người phụ nữ 58 tuổi, ở Hà Nội, sang chăm sóc gia đình con gái cách nhà khoảng 500 m. Trước đó, khu vực này đã ghi nhận 3 người mắc sốt xuất huyết.

Bà đang điều trị hóa chất ung thư trực tràng. Sau khi mắc sốt xuất huyết, bà sốt cao 39-40 độ C, đau rát họng, ho có đờm, da xung huyết. Bệnh nền và quá trình điều trị ung thư khiến các bác sĩ phải theo dõi sát hơn trong quá trình điều trị sốt xuất huyết.

May mắn, bệnh nhân đến viện ngay từ giai đoạn đầu. Sau 7 ngày điều trị, bà hết sốt, tiểu cầu tăng dần. Dù tốc độ hồi phục chậm, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho người bệnh. (Ảnh: Thanh Sơn)

Theo BSCKII Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng khoa Vi rút - Ký sinh trùng, những trường hợp có bệnh nền, đặc biệt người đang điều trị các bệnh nặng như ung thư, cần được thăm khám sớm khi xuất hiện sốt. Việc đánh giá triệu chứng và diễn biến bệnh ở nhóm này có thể phức tạp hơn so với người khỏe mạnh.

Một trường hợp khác là người phụ nữ 49 tuổi, ở Hà Nội. Sau chuyến công tác 4 ngày tại TP.HCM, chị sốt cao 39 độ C, đau đầu, đau mỏi người và mệt nhiều. Ngày thứ 3 của bệnh, chị nhập viện trong tình trạng sốt cao, da và niêm mạc xung huyết, đau mỏi toàn thân. Xét nghiệm cho thấy tiểu cầu chỉ còn 45 G/L.

Để phòng sốt xuất huyết, người dân cần loại bỏ nơi muỗi sinh sản như các vật dụng chứa nước không được che đậy, nước đọng quanh nhà; thường xuyên vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm. Các biện pháp tránh muỗi đốt như mặc quần áo dài tay, ngủ màn cả ban ngày và sử dụng phương tiện chống muỗi phù hợp cũng cần được duy trì.

Khi sốt cao đột ngột, nhất là kèm đau đầu, đau mỏi người, mệt nhiều, chảy máu chân răng, chảy máu mũi hoặc nôn ói, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được đánh giá. Người có bệnh nền, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ càng cần được theo dõi sát nếu mắc bệnh.

Vaccine phòng sốt xuất huyết cũng có thể được cân nhắc theo độ tuổi, tình trạng sức khỏe và khuyến cáo hiện hành. Người dân nên trao đổi với bác sĩ để lựa chọn biện pháp phòng bệnh phù hợp.