Cứu sống sản phụ mắc sốt xuất huyết Dengue biến chứng nguy kịch

(VTC News) -

Sản phụ N.T.M.L. (23 tuổi, ngụ Đồng Nai) được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng đặc biệt nguy kịch, hôn mê sâu, tụt huyết áp, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa và ổ bụng lượng nhiều, kéo dài, đồng thời phải thở máy.

Theo khai thác bệnh sử được biết, đầu tháng 8/2026, khi đang ở tuần thai thứ 39 và chuẩn bị đón con đầu lòng, chị L. bất ngờ sốt cao. Chị được đưa đến bệnh viện gần nhà và được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết Dengue.

Do đang ở cuối thai kỳ, sản phụ được chuyển đến một bệnh viện chuyên khoa sản tại TP.HCM để tiếp tục theo dõi, điều trị. Khi có dấu hiệu chuyển dạ, chị được chỉ định mổ lấy thai.

Tuy nhiên, sau sinh, tình trạng sức khỏe của sản phụ diễn tiến xấu nhanh. Chị bị băng huyết sau sinh do đờ tử cung, kèm rối loạn đông máu nặng do suy gan tối cấp. Dù được truyền nhiều chế phẩm máu, tiểu cầu và phẫu thuật cầm máu, tình trạng xuất huyết vẫn không được kiểm soát hoàn toàn.

Sản phụ mắc sốt xuất huyết Dengue điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. (Ảnh: BVCC)

Người bệnh dần rơi vào tình trạng sốc mất máu, nhiễm trùng, tổn thương tử cung và suy đa cơ quan. Trước diễn biến ngày càng nguy kịch, sản phụ được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận người bệnh hôn mê sâu, tụt huyết áp, phải đặt nội khí quản và thở máy. Xét nghiệm cho thấy số lượng tiểu cầu chỉ còn khoảng 17 G/L, kèm rối loạn đông máu và suy gan nặng. Những yếu tố này làm nguy cơ xuất huyết gia tăng, đồng thời khiến việc điều trị trở nên đặc biệt khó khăn.

Trước tình huống nguy kịch, sản phụ được các bác sĩ điều trị hồi sức tích cực, truyền máu và các chế phẩm máu, hỗ trợ hô hấp, thay huyết tương, điều trị suy gan, kiểm soát nhiễm trùng và điều chỉnh tình trạng rối loạn đông máu.

Do tử cung bị tổn thương nặng, kèm nhiễm trùng và chảy máu kéo dài, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt tử cung để kiểm soát nguồn chảy máu, xử lý nhiễm trùng và bảo toàn tính mạng cho người bệnh. Đây là một quyết định rất khó khăn khi sản phụ còn trẻ và vừa sinh con đầu lòng.

Sau phẫu thuật, sức khỏe chị L. có dấu hiệu cải thiện. Tuy nhiên, một biến chứng khác tiếp tục xảy ra khi sản phụ xuất hiện tình trạng chảy máu từ vị trí nằm sâu trong vùng chậu và rơi vào sốc mất máu.

Ê-kíp Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp mạch nhanh chóng chụp mạch để xác định vị trí xuất huyết, sau đó tiến hành nút mạch cầm máu. Thủ thuật thành công giúp kiểm soát ổ chảy máu, đồng thời tránh cho người bệnh phải trải qua thêm một cuộc phẫu thuật mở với nguy cơ cao.

Sau thời gian điều trị tích cực, sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định. (Ảnh: BVCC)

Tính cả quá trình điều trị trước đó và tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, sản phụ đã trải qua 4 lần phẫu thuật và can thiệp lớn trong thời gian ngắn.

BS.CKI Trần Quang Huy, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, đây là một trường hợp đặc biệt phức tạp khi nhiều tình trạng nguy hiểm xảy ra cùng lúc.

“Sau hơn 15 ngày được theo dõi và điều trị liên tục, tình trạng của chị L. cải thiện rõ rệt. Người bệnh đã tỉnh hoàn toàn, tiếp xúc tốt, tự thở khí trời, có thể vận động, tự ăn uống và tập chăm sóc bản thân. Tình trạng chảy máu đã được kiểm soát, các chỉ số sức khỏe dần ổn định và sản phụ đang được chuẩn bị các điều kiện để xuất viện”, BS Huy nói.

Theo bác sĩ, sốt xuất huyết Dengue thường trải qua 3 giai đoạn: sốt, nguy hiểm và hồi phục. Trong đó, giai đoạn nguy hiểm thường xuất hiện từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh.

Ở giai đoạn này, người bệnh có thể bị giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu, tụt huyết áp, chảy máu hoặc tổn thương các cơ quan.

Đối với phụ nữ mang thai, sốt xuất huyết càng cần được theo dõi chặt chẽ. Khi tiểu cầu giảm và khả năng đông máu bị ảnh hưởng, nguy cơ băng huyết khi chuyển dạ hoặc sau sinh có thể tăng lên. Bệnh cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi.

Đặc biệt, nếu thai phụ chuyển dạ hoặc cần phẫu thuật đúng vào giai đoạn bệnh đang diễn tiến nặng, việc kiểm soát chảy máu có thể trở nên khó khăn hơn.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ đang mang thai hoặc có kế hoạch mang thai cần chủ động phòng ngừa các bệnh có thể phòng tránh bằng vaccine, không chỉ sốt xuất huyết mà cả cúm, phế cầu…; đồng thời khám thai định kỳ và đến cơ sở y tế khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Trong thai kỳ, thai phụ cần chủ động phòng tránh muỗi đốt bằng cách ngủ màn, kể cả ban ngày, mặc quần áo dài tay, sử dụng sản phẩm chống muỗi phù hợp và thường xuyên loại bỏ các vật dụng có nguy cơ chứa nước đọng quanh nhà.

Khi bị sốt trong thai kỳ, thai phụ không nên chủ quan hoặc tự điều trị tại nhà mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, theo dõi và xử trí kịp thời.