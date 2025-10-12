  • Zalo

Bất ngờ mãnh tướng số 1 Tam Quốc: Không phải Quan Công, Lã Bố, Hoàng Trung

Bảng xếp hạng 10 mãnh tướng đứng đầu trong Tam Quốc diễn nghĩa khá lạ, được đăng tải trên Sohu.

Xếp cuối cùng trong danh sách là Hứa Chử (169 - 232), tên tự là Trọng Khang, được mệnh danh là hổ uy tướng quân dưới trướng Tào Tháo. Sở dĩ Hứa Chử chỉ đứng ở vị trí thứ 10 là bởi trong các trận đấu tay đôi với những vị tướng khác, ông thường rơi vào thế yếu.Trận chiến ở Bộc Dương, Hứa Chử giao đấu với Lữ Bố được 20 hiệp thì Tào Tháo đã phải cho quân chi viện. Lúc đó, Hứa Chử nhiều khả năng sắp sửa không chống đỡ được nữa. Hay như trận chiến ở núi Định Quân, Hứa Chử và Từ Hoảng cùng nhau vây đánh Quan Vũ nhưng đều bị đánh bại.Tại trận Nhiếp Sơn, Hứa Chử cùng Vu Cấm và Lý Điển hợp sức tấn công Triệu Vân nhưng cũng không thể ngăn cản được vị tướng này. Sau khi thua trận Xích Bích, trong lúc rút lui, Hứa Chử, Từ Hoảng và Trương Liêu lại một lần nữa hợp sức tấn công Trương Phi nhưng cả ba đều bị thương.

Xếp trên ở vị trí thứ 9 trong danh sách là Mã Siêu (176-222), tự Mạnh Khởi. Nguyên nhân chủ yếu khiến Mã Siêu không thể vươn lên vị trí cao hơn là do ông xuất hiện khá muộn.Tại ải Hà Manh, Mã Siêu từng giao đấu bất phân thắng bại với Trương Phi. Tuy nhiên lúc đó Mã Siêu mới 30 tuổi, trong khi Trương Phi đã gần 50. Nếu ở cùng một độ tuổi, có thể thấy Trương Phi sẽ mạnh hơn Mã Siêu.

Vị trí thứ 8 thuộc về Nhan Lương (160– 200), người từng đánh bại Từ Hoảng chỉ sau 20 hiệp trong trận Bạch Thủy, khiến các tướng giỏi trong quân Tào không ai dám xuất chiến. Tuy nhiên, trong một trận đánh sau đó, Nhan Lương lại bị Quan Vũ chém chết chỉ trong một hiệp, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Chính vì kết quả này nên Nhan Lương chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 8.

Triệu Vân (168 - 229), tự Tử Long, đứng ở vị trí thứ 7. Triệu Vân từng giao đấu với Văn Xú 50-60 hiệp mà bất phân thắng bại. Tuy nhiên, khi gặp Quan Vũ, Văn Xú lại bị chém chết chỉ sau 3 hiệp. Điều này cho thấy, giữa Triệu Vân và Quan Vũ vẫn còn một khoảng cách nhất định về thực lực.

Quan Vũ (158?–220), hay Quan Công, tự Vân Trường, nhân vật được nhiều người coi là một trong những mãnh tướng hàng đầu Tam Quốc lại chỉ đứng thứ 6 trong danh sách. Sở dĩ có kết quả này là do Trương Phi và Hoàng Trung vượt mặt vị tướng này. Sau khi chém chết Nhan Lương, Quan Vũ từng nói với mọi người rằng Trương Phi còn lợi hại hơn ông.Trong một trận chiến khác lại cho thấy sự chênh lệch về võ lực giữa Quan Vũ và Hoàng Trung. Khi đó Quan Vũ chưa đầy 50 tuổi, còn Hoàng Trung đã ngoài 60. Rõ ràng Quan Vũ đang có lợi thế hơn về tuổi tác, tuy nhiên, kết quả trận đấu lại là bất phân thắng bại. Điều này cho thấy nếu ở cùng độ tuổi, Hoàng Trung chắc chắn sẽ mạnh hơn Quan Vũ.

Trương Phi (163-221), tự Ích Đức là mãnh tướng đứng ở vị trí thứ 5. Ông được xếp ở thứ hạng này là do sự xuất sắc của Hoàng Trung trong trận đấu với Quan Vũ. Ở tuổi 60, Hoàng Trung vẫn có thể đánh ngang ngửa với Quan Vũ. Như vậy, khi còn trẻ, Hoàng Trung sẽ mạnh đến mức nào? Có thể khẳng định rằng, Hoàng Trung cũng mạnh hơn Trương Phi.

Như đã nêu ỏ trên, thực lực của Hoàng Trung (145-222), tự Hán Thăng, hoàn toàn có thể xếp trên Quan Vũ và Trương Phi. Nếu như không phải theo phò tá Lưu Biểu, mà là Tào Tháo hay Lưu Bị, có lẽ Hoàng Trung đã sớm vang danh thiên hạ.

Lữ Bố (160 -199), hay còn được gọi là Lữ Bố hoặc Phụng Tiên (tên tự) đứng thứ 3 trong danh sách. Sức mạnh của ông là điều không phải bàn cãi. Bằng chứng là ngay cả Quan Vũ và Trương Phi hợp sức cũng không thể đánh bại Lữ Bố.

Đứng thứ 2 là một cái tên ít được biết đến – Khúc A tiểu tướng. Nhân vật này xuất hiện trong thời kỳ Tôn Sách thảo phạt Giang Đông. Khi đó, Tôn Sách dẫn theo 12 vị tướng đi do thám quân tình, Thái Sử Từ đã dẫn theo Khúc A tiểu tướng ra chặn đường. Kết quả là Thái Sử Từ và Tôn Sách đánh nhau một bên, còn Khúc A tiểu tướng một mình cản bước 12 vị tướng của Tôn Sách trong vòng 1 giờ đồng hồ. Như vậy, có thể thấy võ công của Khúc A tiểu tướng quả thực còn hơn cả Lữ Bố.

Đứng đầu danh sách 10 mãnh tướng không ai khác chính là Ngột Đột Cốt, người được xem là đứng đầu về võ lực trong Tam Quốc diễn nghĩa. Ngột Đột Cốt là người Nam Man và là vua của nước Ô Qua, đồng minh của Mạnh Hoạch. Nhân vật này xuất hiện trong thời kỳ Gia Cát Lượng xâm lược Nam Trung, từng giao chiến với Ngụy Diên. Ngột Đột Cốt cao hơn 2 mét, cưỡi voi chiến, đầu đội mũ nhật nguyệt, mình mặc áo kim châu, mai vây dưới nách lộ cả ra ngoài, mắt nhấp nhánh như ánh chớp, không ăn thóc gạo, chỉ ăn toàn những giống rắn độc, tên bắn không vào, giống như một cỗ xe tăng bằng xương thịt. Lúc bấy giờ, trong quân của Gia Cát Lượng có rất nhiều danh tướng như Triệu Vân, Ngụy Diên... nhưng cũng không ai dám đối đầu trực tiếp với Ngột Đột Cốt. Có thể nói, Ngột Đột Cốt chính là nhân tố chủ chốt giúp Mạnh Hoạch lật ngược thế cờ. Và kết cục của Ngột Đột Cốt cũng không phải là bị đánh bại trong một trận đấu tay đôi, mà là bị Gia Cát Lượng dùng kế dụ vào hẻm Bàn Xà, rồi phóng hỏa thiêu chết

(Nguồn: Soha)

