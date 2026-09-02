Đến Đà Nẵng ‘xuyên không’ về 2/9/1945, chứng kiến Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

(VTC News) -

Sáng 2/9, tại Công viên APEC, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng diễn ra lễ khai mạc chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng. Sự kiện mang đậm ý nghĩa lịch sử do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng tổ chức; Báo Điện tử VTC News, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng thực hiện, với sự phối hợp của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, UBND phường Hải Châu, Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Rất đông người dân xếp hàng chờ để được trải nghiệm chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng ở Đà Nẵng. (Ảnh: Nguyễn Gia)

Phát biểu khai mạc, ông Ngô Minh Hiển - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - cho hay cách đây 81 năm, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Ngày 2/9/1945 đã trở thành một dấu mốc thiêng liêng trong lịch sử đất nước và trong ký ức của mỗi người Việt Nam.

Theo Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển, khi thời gian ngày càng lùi xa, làm thế nào để lịch sử vẫn có thể chạm đến cảm xúc của những người sinh ra trong một thời đại mới? Làm thế nào để lịch sử không chỉ là điều chúng ta biết, mà còn là điều chúng ta cảm nhận, suy ngẫm và tự hào.

“Đó chính là lý do Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng. Với Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình còn mang một ý nghĩa đặc biệt. Đài ra đời chỉ 5 ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. Suốt 81 năm qua, tiếng nói của Đài đã đồng hành cùng đất nước từ buổi đầu giành độc lập, qua các cuộc kháng chiến, ngày đất nước thống nhất, đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển hôm nay.

Vì vậy, việc kể lại câu chuyện về ngày Độc lập bằng một phương thức mới không chỉ thể hiện sự đổi mới về công nghệ và truyền thông. Đó còn là cách Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục thực hiện trách nhiệm gìn giữ, trao truyền và lan tỏa những giá trị lịch sử của dân tộc” - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển nói.

Bà Nguyễn Thu Phương - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng - chia sẻ mỗi vùng đất đều có những ký ức làm nên bản sắc. Với Đà Nẵng, đó là một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; nơi những giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ đã trở thành một phần máu thịt trong đời sống và tâm hồn của người dân. Trong chiến lược phát triển, thành phố luôn xác định: Một đô thị hiện đại, đáng sống không chỉ được đo bằng những công trình mới hay nhịp độ tăng trưởng, mà còn bởi chiều sâu văn hóa và khả năng gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử của tiền nhân để lại.

Bà Phương cho rằng lịch sử và văn hóa không chỉ để bảo tồn trong các bảo tàng, di tích, mà cần phải được tiếp tục trao truyền, thẩm thấu vào đời sống xã hội hôm nay. Đặc biệt, trong bối cảnh phương thức tiếp nhận thông tin của công chúng, nhất là thế hệ trẻ, đang thay đổi từng ngày, ngành văn hóa luôn trăn trở tìm kiếm những cách tiếp cận mới - gần gũi hơn, trực quan hơn và giàu cảm xúc hơn - để lịch sử không còn là những câu chuyện xa xôi, mà thực sự chạm tới trái tim người xem.

Các đại biểu trải nghiệm công nghệ thực tế ảo. (Ảnh: Nguyễn Gia)

“Chính vì vậy, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” do Đài Tiếng nói Việt Nam mang đến Đà Nẵng hôm nay có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Ứng dụng công nghệ thực tế ảo hiện đại, chương trình mở ra không gian để công chúng được “sống lại” một thời khắc trọng đại bậc nhất của dân tộc - ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Đây không đơn thuần là một trải nghiệm công nghệ, mà quan trọng hơn, là cây cầu nối cảm xúc đưa thế hệ hôm nay thấu hiểu sâu sắc hơn về giá trị của độc lập, tự do và những hy sinh vô bờ bến của thế hệ cha ông” - lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh.

Chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng được tổ chức tại Công viên APEC, Đà Nẵng trong 3 ngày (từ 2-4/9), mở cửa miễn phí.