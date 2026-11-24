Trưa 24/11, nhiều người dân vẫn đến tham quan, tìm hiểu các nội dung quy hoạch tổng thể của Thành phố được trưng bày tại trung tâm. Các thông tin được thể hiện bằng bản đồ, sơ đồ, sa bàn mô hình, hình ảnh, màn hình tương tác, giúp người xem tiếp cận những định hướng phát triển thành phố trong các giai đoạn tới.