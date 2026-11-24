Trực thăng kết hợp UAV bay diễn tập chào mừng triển lãm quốc phòng
Sáng 24/11, lần đầu đội hình trực thăng phối hợp cùng UAV thực hiện nhiệm vụ bay diễn tập chào mừng Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.
Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 86 năm Nam Kỳ khởi nghĩa tại Hóc Môn
Chiều 23/11, tại xã Hóc Môn, TP.HCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2026).
Xe đầu kéo bị tước phù hiệu vẫn hoạt động, tài xế và chủ xe bị phạt 17 triệu
Phát hiện xe đầu kéo bị tước phù hiệu nhưng vẫn chạy trên đường tỉnh 293, lực lượng CSGT ở Bắc Ninh lập biên bản xử phạt tài xế và chủ xe 17 triệu đồng.
Từ thông tin nhân chứng cung cấp, Quảng Ngãi tìm thấy 7 hài cốt ở Gò Mồ
Theo nhân chứng, khoảng năm 1961 - 1962, quân địch đã dùng xe chở nhiều thi thể bộ đội hy sinh đến khu vực Gò Mồ và bắt người dân chôn cất.
Xe tải chở lợn bị lật trên Quốc lộ 14 khiến 3 người thương vong
Xe tải chở lợn chạy trên Quốc lộ 14 bị lật nghiêng khiến một người chết, hai người bị thương.
Cận cảnh tàu hộ vệ Hải quân Ấn Độ vừa cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng
Là thế hệ nối tiếp của lớp tàu hộ vệ Talwar, INS Sahyadri do Công ty Mazagon Dock Shipbuilders Ltd (Mumbai) đóng mới với tỉ lệ nội địa hóa cao.
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