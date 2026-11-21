(VTC News) -

Ngày 21/11, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Võ Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã Bình Chương, tỉnh Quảng Ngãi - cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy tổng cộng 7 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Mồ, thôn Ngọc Trì.

Công tác tìm kiếm tại khu vực Gò Mồ vẫn đang được triển khai. (Ảnh: Q.N

Trước đó, các nhân chứng từng sinh sống tại địa phương cho biết, khoảng năm 1961 - 1962, sau trận đánh tại đồn An Hòa, quân địch đã dùng xe chở khoảng 30 - 32 thi thể bộ đội hy sinh đến đổ xuống một hố sâu tại khu vực Gò Mồ và bắt người dân địa phương đào hố chôn cất.

Trên cơ sở thông tin thu thập được, UBND xã đã báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch tìm kiếm, khai quật.

Ngày 14/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch tìm kiếm. Ngày 16/11, địa phương tổ chức triển khai nhiệm vụ. Đến thời điểm hiện tại, 7 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy tại khu vực Gò Mồ. Hiện công tác khai quật, tìm kiếm vẫn đang được các lực lượng tiếp tục triển khai.

Liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Quảng Ngãi, hôm qua (20/11), Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Sao (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã tổ chức tìm kiếm, khai quật và quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại thôn Đăk Chang, xã Đăk Sao.

Kết quả xác minh xác định hài cốt là liệt sĩ A Niên, sinh năm 1944, nguyên Xã đội trưởng, hy sinh năm 1967 trong khi tham gia đánh biệt kích tại khu vực thôn Đăk Chang.

Trước đó, thông qua thông tin do các nhân chứng là ông A Bia và ông A Nùng cung cấp, kết hợp với quá trình xác minh, khảo sát thực địa, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã xác định được vị trí nghi ngờ có hài cốt liệt sĩ để tổ chức tìm kiếm, quy tập.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được triển khai nghiêm túc, thận trọng, đúng quy trình, với sự tham gia của Ban Chỉ huy Quân sự xã, Tiểu đội Dân quân thường trực, Tổ Khảo sát, xác minh thông tin liệt sĩ xã cùng các lực lượng liên quan và người dân địa phương. Hài cốt và các di vật liên quan được thu thập, bảo quản, lập hồ sơ theo quy định, phục vụ công tác bàn giao, truy điệu và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ.