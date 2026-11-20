Tàu hộ vệ INS Sahyadri của Hải quân Ấn Độ cập cảng Tiên Sa, bắt đầu thăm Đà Nẵng
Tàu INS Sahyadri (F-49) là tàu thứ 3 thuộc lớp tàu hộ vệ tên lửa tàng hình P17, do Cục Thiết kế tàu chiến thuộc Hải quân Ấn Độ lên ý tưởng và thiết kế.
Tìm thấy hài cốt nguyên Xã đội trưởng hy sinh cách đây gần 60 năm ở Quảng Ngãi
Kết quả xác minh xác định hài cốt được tìm thấy là liệt sĩ A Niên, nguyên Xã đội trưởng, hy sinh năm 1967 khi tham gia đánh biệt kích tại khu vực thôn Đăk Chang.
Tìm thấy 2 hài cốt tại nơi có bình tông khắc tên ‘Sinh’ và ‘Quốc Khánh’
Tại khu vực phát hiện các bình tông khắc tên “Sinh” và “Quốc Khánh”, lực lượng chức năng Quảng Ngãi tiếp tục tìm thấy 2 hài cốt.
Phát hiện 3 hài cốt tại Đà Nẵng, hai tấm bia khắc tên và đơn vị
Ngoài ba hài cốt, lực lượng chức năng Đà Nẵng còn phát hiện 2 tấm bia khắc tên liệt sĩ cùng nhiều di vật.
TP.HCM chuẩn bị phương án giao thông phục vụ sân bay Long Thành
TP.HCM lên phương án phân luồng trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 nhằm bảo đảm giao thông khi sân bay Long Thành vận hành.
Video: Khoảnh khắc tài xế ngăn cản kịp thời hành khách định nhảy cầu tự tử
Khi phát hiện hành khách xuống xe và leo qua lan can cầu Thuận Phước với ý định tự tử, nam tài xế đã chạy tới ngăn cản kịp thời.
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