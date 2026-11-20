Tên gọi “Sahyadri” bắt nguồn từ dãy núi nổi tiếng thuộc Tây Ghats của Ấn Độ, cụ thể là phần phía bắc và trung tâm của dãy Ghats kéo dài qua các bang Maharashtra, Goa và Karnataka. Biểu trưng (Crest) của tàu bao gồm hai thanh kiếm Gurj truyền thống bắt chéo nhau trên nền trời xanh, dãy núi Sahyadri màu nâu và những ngọn sóng biển, mô tả dãy Sahyadri sừng sững bên cao nguyên Deccan. Tiêu ngữ của tàu bằng tiếng Phạn - “shauryam sambudhya cha shatrujaya”, có nghĩa là: “Chiến thắng bằng dũng cảm và trí tuệ”.