Ngư dân Quảng Trị kể 8 giờ ôm phao, tự bơi giữa biển tìm đường sống

(VTC News) -

Sáng 10/10, hay tin anh Nguyễn Mạnh Cường (trú phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị; chủ tàu cá bị chìm ở cửa Gianh) về đến nhà an toàn, nhiều người thân, bạn bè đến thăm hỏi sức khỏe, động viên anh. Hiện sức khỏe và tinh thần của anh Cường dần ổn định, song anh vẫn chưa hết ám ảnh khi nhớ lại gần 8 giờ lênh đênh trên biển, tìm mọi cách để “chạy trốn tử thần”.

“Lúc thấy tàu chìm, tôi vội gọi điện về cho gia đình báo tin. Tôi cố cứu tàu nhưng không được, nước cứ tràn vào rồi tàu chìm hẳn. Trong lúc nguy cấp, tôi chỉ kịp bám lấy chiếc phao trên tàu, rồi cố gắng bơi vào bờ. Tàu chìm gần cửa Gianh nên tôi vẫn nhìn thấy đất liền. Nhìn thấy bờ, tôi có thêm hy vọng mình sẽ sống sót. Tôi tự nhủ bằng mọi giá phải cố gắng bơi vào, phải trở về với gia đình...”, anh Nguyễn Mạnh Cường kể.

Anh Nguyễn Mạnh Cường tự bơi vào bờ sau gần 8 tiếng lênh đênh trên biển. (Ảnh: BĐBP)

Theo anh Nguyễn Mạnh Cường, thời điểm đó, nước biển rất lạnh và trời lại mưa. Bơi giữa vùng biển mênh mông sóng nước, lạnh và đói khiến sức lực của anh dần cạn kiệt. Tuy nhiên, khi nhìn về phía bờ đang ở trước mắt, anh tự nhủ “chỉ cần còn sức thì còn phải bơi, không được bỏ cuộc”. Chính quyết tâm ấy đã tiếp thêm động lực để anh Cường vượt qua thời khắc sinh tử giữa biển khơi.

“Càng bơi gần đất liền, hy vọng sống sót trong tôi càng lớn. Tôi cứ ôm phao, cố gắng từng chút một, có những lúc rất mệt, nhưng nghĩ đến gia đình đang chờ mình ở nhà, tôi lại cố gắng bơi tiếp...”, anh Cường chia sẻ.

Sau gần 8 tiếng lênh đênh giữa biển, cuối cùng anh Nguyễn Mạnh Cường cũng bơi được vào bờ biển xã Đông Trạch (tỉnh Quảng Trị). Lúc chân chạm được đất liền, anh có cảm giác như mình vừa được sống lại lần thứ hai.

Người thân bật khóc trong hạnh phúc khi anh Nguyễn Mạnh Cường sống sót trở về sau sự cố. (Ảnh: BĐBP)

“Mừng lắm, bởi tôi nghĩ mình có thể không bao giờ trở về được nữa. Khu vực bơi vào bờ khá vắng vẻ nhưng may mắn, tôi nhìn thấy nhà dân nên tìm đến, gặp hai mẹ con ở đó và xin quần áo ấm, sau đó gọi điện báo tin cho gia đình biết mình vào bờ an toàn. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Giữa biển mênh mông, chỉ cần mất hy vọng là có thể gục ngã, may mắn tôi cố gắng đến cùng và được trở về với gia đình...”, anh Cường bùi ngùi.

Trước đó, như Báo Điện tử VTC News đưa tin, lúc 13h20 ngày 9/10 Trạm Kiểm soát Biên phòng Gianh (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh) nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Ngọc L. (SN 1992, trú tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị) việc tàu cá mang số hiệu QB-93230-TS bị chìm, một ngư dân mất tích. Chị L. đề nghị được lực lượng Bộ đội Biên phòng hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn.

Tàu cá gặp nạn dài 12,5 m, do anh Nguyễn Mạnh Cường (chồng chị L.) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, hành nghề lồng bẫy ghẹ. Ngày 8/10, tàu xuất lạch đi khai thác hải sản. Đến 11h55 ngày 9/10, khi đang di chuyển vào cửa Gianh thì tàu bị chìm khi cách bờ khoảng 3,5 hải lý.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh thăm hỏi, chúc mừng anh Nguyễn Mạnh Cường. (Ảnh: BĐBP)

Thời điểm tàu chìm, tàu cá mang số hiệu QB-98190-TS do ông Nguyễn Ngọc Hương (trú tại tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Bắc Gianh) làm chủ nhanh chóng tiếp cận và vớt được 3 thuyền viên. Anh Nguyễn Mạnh Cường (chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu QB-93230-TS) mất tích và được các tàu trên địa bàn phối hợp tìm kiếm.

Theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh, đến 19h30 cùng ngày, ngư dân Nguyễn Mạnh Cường bơi và trôi dạt vào bờ biển xã Đông Trạch (Quảng Trị). Chính quyền và người dân địa phương hỗ trợ áo quần, ô tô chở về nhà an toàn, sức khỏe ổn định.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh đến thăm hỏi chúc mừng ngư dân may mắn vượt qua sóng gió, trở về nhà an toàn, đồng thời, động viên gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.