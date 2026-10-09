Tàu cá chìm tại cửa biển Quảng Trị, thuyền trưởng mất tích

(VTC News) -

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh (Bạn Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đang khẩn trương phối hợp với các phương tiện, đơn vị tổ chức tìm kiếm một ngư dân mất tích sau khi tàu cá bị chìm ở khu vực cửa Gianh (tỉnh Quảng Trị).

Theo thông tin ban đầu, lúc 13h20 ngày 9/10 Trạm Kiểm soát Biên phòng Gianh (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh) nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Ngọc L. (SN 1992, trú tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị) việc tàu cá mang số hiệu QB-93230-TS bị chìm, một ngư dân mất tích. Chị Lụa đề nghị được lực lượng Bộ đội Biên phòng hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm anh Nguyễn Mạnh C. (Ảnh: BĐBP)

Tàu cá gặp nạn dài 12,5 m, do anh Nguyễn Mạnh C. (SN 1986, chồng chị L.) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, hành nghề lồng bẫy ghẹ.

Ngày 8/10, tàu xuất lạch đi khai thác hải sản. Đến 11h55 phút ngày 9/10, khi đang di chuyển vào cửa Gianh thì tàu bị chìm khi cách bờ khoảng 3,5 hải lý.

Thời điểm tàu chìm, có tàu cá mang số hiệu QB-98190-TS do ông Nguyễn Ngọc Hương (trú tại tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Bắc Gianh) làm chủ nhanh chóng tiếp cận và vớt được 3 thuyền viên của tàu cá mang số hiệu QB-93230-TS. Riêng anh Nguyễn Mạnh C. (chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu QB-93230-TS) mất tích.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh sau đó khẩn trương thông báo, kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trong khu vực xảy ra vụ việc tham gia tìm kiếm.

Đồng thời huy động các tàu đang neo đậu tại bờ xuất phát phối hợp cứu nạn. Thông báo cho chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động người dân các xã ven biển phối hợp tìm kiếm. Báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị để chỉ đạo các đồn Biên phòng tuyến biển triển khai lực lượng tuần tra, hỗ trợ công tác tìm kiếm người mất tích.

Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương, người dân và các đơn vị liên quan vẫn đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn ngư dân mất tích. Tuy nhiên, tình hình thời tiết có mưa to kèm gió lớn nên gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu nạn.